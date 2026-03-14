Aloske Gang isimli Youtuber genç F16 kullanmasını gençlere öğreterek son dönemde popüler olmuştu. Aloske Gang sanal gökyüzündeki taktik savaşını Habertürk yayına katılarak anlattı.

"Gerçeğini aratmıyor"

F-16 filosuyla sanal ortamda yaptığı operasyonları anlatan Youtuber Gang, bu operasyonların gerçeği aratmadığını kaydetti. Gang ayrıca, bu sürece başlarken Türk Hava Kuvvetleri'nden oldukça etkilendiğini de belirtti.

"Başlayan herkes 1 haftada çözer"

Görevin hazırlanmasının 2 gün sürdüğünü belirten Aloske Gang, görevi yapmak için de 6-7 saate ihtiyaç olduğunu ifade etti Gang, eğitimlere başlayan herkesin 1 haftada konuyu çözebileceğini de ekledi.

Gerçek bir F-16'yı kullanabilir mi?

Gang programda kendisine yöneltilen "Gerçek bir f-16'yı kullanabilir misiniz?" sorusuna da "Gerçek bir f-16'nın kokpitine otursam kaldırırım, ama indirebileceğimi bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.