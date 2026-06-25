Havacılık ve otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi proje

Sektörde bu alanda açık olduğunu görüp proje üzerinde çalışmaya başladığını belirten Karakurumer, şunları kaydetti:

"Aslında birçok yerde kullanılabiliyor. Çok geniş çaplı bir alanı var. Gündelik otomotiv sektöründen uzay ve havacılığa kadar roketlerde de kullanılıyor. Çünkü asıl amacı ısı dayanımı çok yüksek olduğu için oksitlenmesini çok geciktiriyor. O yüzden çok geniş çaplı alanlarda kullanılabilir. Uçak türbinleri ve uzay araçları gibi alanlar olabilir. Otomotivlerde direkt sıcakla temas eden kısımlarda kullanılabilir. "