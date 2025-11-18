Instagram çöktü mü neden açılmıyor? İşte yaşanan sorunda son durum bilgileri

Kesinti, başta Avrupa olmak üzere küresel çapta hissedildi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında "Akış yenilenemiyor" veya "Sunucu Hatası (5XX)" gibi uyarılarla karşılaştıklarını bildiriyorlar.
15:30 itibari ile gelen son dakika durum raporlarına göre sorun şuan itibari ile düzelmiş görülüyor. Ara ara sunucu problemleri devam ederken yaşanan problemin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor.
Kullanıcılar, yaşadıkları hayal kırıklığını Instagram ve diğer sosyal platformlara taşıyarak şikayetlerini dile getiriyor. Downdetector gibi izleme sitelerinde hata bildirimleri rekor seviyelere ulaştı ve hızla yükseliyor. Bu durum sorunun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediğini doğruluyor.