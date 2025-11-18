ARA
DOLAR
42,34
0,08%
DOLAR
EURO
49,12
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5503,84
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10704,22
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Instagram çöktü mü neden açılmıyor? İşte yaşanan sorunda son durum bilgileri

Instagram çöktü mü neden açılmıyor? İşte yaşanan sorunda son durum bilgileri

Sosyal medya uygulaması Instagram'da bugün öğleden sonra başlayan ve hızla yayılan küresel bir kesinti yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamıyor, içerik akışını yenileyemiyor veya yeni gönderi paylaşamıyor. Teknoloji dünyası, Meta'nın dev platformundaki bu aksaklığın kaynağını merak ediyor.


Son Güncellenme:
Instagram çöktü mü neden açılmıyor? İşte yaşanan sorunda son durum bilgileri

Kesinti, başta Avrupa olmak üzere küresel çapta hissedildi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında "Akış yenilenemiyor" veya "Sunucu Hatası (5XX)" gibi uyarılarla karşılaştıklarını bildiriyorlar.

15:30 itibari ile gelen son dakika durum raporlarına göre sorun şuan itibari ile düzelmiş görülüyor. Ara ara sunucu problemleri devam ederken yaşanan problemin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor.

 

Kullanıcılar, yaşadıkları hayal kırıklığını Instagram ve diğer sosyal platformlara taşıyarak şikayetlerini dile getiriyor. Downdetector gibi izleme sitelerinde hata bildirimleri rekor seviyelere ulaştı ve hızla yükseliyor. Bu durum sorunun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediğini doğruluyor.

 

2 SORUN CLOUD FLARE MI?

SORUN CLOUD FLARE MI?

Bir çok dış kaynakta geçen ilk bilgilere göre sorunun en büyük CDN sağlayıcı firma olan Cloud Flare kaynaklı olduğu düşünülüyor.

15:30 itibari ile gelen son dakika durum raporlarına göre sorun şuan itibari ile düzelmiş görülüyor.
İlgili Haberler
SON DURUM: Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor?
SON DURUM: Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL