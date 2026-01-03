Borsa İstanbul 40 yıl önce bugün işleme başladı: 19 hisseden 596 şirkete... İşte piyasaların 40 yıllık yolculuğu

1987'de daha önce haftalık hesaplanan borsa endeksleri, günlük hesaplanmaya başlandı. 1993'te ise 50 şirketle bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. İMKB, 1993 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu tarafından "kabul görmüş menkul kıymetler borsası" olarak tanımlandı. Bu ünvanı alan gelişmekte olan borsalar arasında İMKB, üçüncü oldu.

1996'da uluslararası Pazar bünyesinde uluslararası tahvil ve bono piyasasının kurulmasının ardından 1997'de bu piyasada Hazine tarafından yurt dışında satılmak üzere çıkarılan 40 uluslararası tahvilin kota almasıyla işlemlere başlandı. Böylece Hazine'nin yurt dışı finansmana erişimi için farklı bir kanal açılmış oldu.

