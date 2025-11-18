SON DURUM: Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor?

Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor sorusunun yanıtı özellikle bu dakikalarda en çok aranan konular arasında yer alıyor. CloudFlare sisteminin çökmesi ile birlikte bir çok global uygulama şuanda erişilemiyor.

15:30 itibari ile gelen son dakika durum raporlarına göre sorun şuan itibari ile düzelmiş görülüyor. Ara ara sunucu problemleri devam ederken yaşanan problemin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor.