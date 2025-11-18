SON DURUM: Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor?

Twitter (X) çöktü mü neden açılmıyor sorusunun yanıtı özellikle bu dakikalarda en çok aranan konular arasında yer alıyor. CloudFlare sisteminin çökmesi ile birlikte bir çok global uygulama şuanda erişilemiyor.
15:30 itibari ile gelen son dakika durum raporlarına göre sorun şuan itibari ile düzelmiş görülüyor. Ara ara sunucu problemleri devam ederken yaşanan problemin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor.
Gelen ilk bilgilere göre yaşanan problemin Türkiye kaynaklı değil global bir sorun nedeniyle yaşandığı yönünde
Son 24 saatin kesinti raporlarına bakıldığında raporlarda zaman zaman artış olduğu görülüyor. Downdedector verilerinde de kesintilerin sıklaştığı görülüyor. Özellikle Twitter (X) kullanıcılarının ciddi bir erişim problemi yaşadığı görülüyor.
Bugün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede küresel çapta hissedilen erişim sorunlarının kaynağının, popüler CDN sağlayıcısı Cloudflare'in temel sistemlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Cloudflare üzerinden alan çok sayıda kurumsal web sitesi, haber portalı ve kritik öneme sahip dijital platform çevrimdışı kaldı.