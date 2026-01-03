ARA
Trump: Maduro ve eşi yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Trump ikilinin Venezuela sınırları dışına çıkarıldığını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Trump ikilinin Venezuela sınırları dışına çıkarıldığını açıkladı.

Trump'ın açıklaması şöyle;

"ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek"

