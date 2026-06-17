"İşlerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diyen fintek şirketi çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor

Çevrim içi işlem platformu Robinhood Markets Inc., organizasyon yapısını sadeleştirmek ve yönetim kademelerini azaltarak daha düz bir yapı oluşturmak amacıyla tam zamanlı iş gücünün yaklaşık %10'unu, yani yaklaşık 290 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelere göre, bu kararın arkasında finansal bir zorluk bulunmuyor; aksine karar, tamamen operasyonel verimliliği artırmak amacıyla alındı.

CNBC'de yer alan habere göre; CEO Vlad Tenev, çalışanlara gönderdiği ve sosyal medyada paylaştığı notta, işlerinin hiç bu kadar güçlü olmadığını ifade etti. Robinhood, Haziran ayında hisse senetleri, opsiyonlar ve tahmin piyasalarında rekor düzeyde günlük ortalama işlem hacmine ulaştıklarını belirtti. İşten çıkarmaların finansal baskı yüzünden değil, proaktif bir adım olarak atıldığını söyleyen Tenev, şirketin hantal ve çok katmanlı bir yönetim yapısıyla çalışmaması gerektiğini, kararların daha hızlı alınabilmesi için çevik, yüksek odaklı ve yetenek yoğunluğu fazla bir ekibe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Şirket, bu işten çıkarmalar nedeniyle 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolarlık bir yeniden yapılanma maliyeti bildirmeyi bekliyor. Bu tutarın 20 milyon dolarını nakit kıdem tazminatı ve yan haklar, 8 milyon dolarını ise hisse bazlı ödemeler oluşturuyor. Toplam çalışan sayısını azaltan Robinhood, kritik alanlarda stratejik olarak en üst düzey yetenekleri işe almaya ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı. Bu hamle, teknoloji ve finansal teknoloji sektörlerinde büyüyen şirketlerin bile operasyonel verimlilik amacıyla daha küçük ve daha dinamik ekiplere geçiş yapma trendinin en son örneği oldu.