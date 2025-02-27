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Leonardo'dan Baykar'la işbirliğine yönelik sürecin hızlı ilerleyeceği sinyali

Geçtiğimiz ay Baykar ve Piaggio Aerospace arasında İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalanmıştı. İtalya’nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alan Baykar, İtalya'da da yakından takip ediliyor. Konu Financial Times'ın da gündemine geldi.

27 Şubat 2025 | 12:00
Son Güncellenme: 27 Şubat 2025 | 12:01
Leonardo'dan Baykar'la işbirliğine yönelik sürecin hızlı ilerleyeceği sinyali

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun başkanı Stefano Pontecorvo, insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar ile işbirliğine yönelik sürecin hızlı ilerleyeceğini söylüyor.

25 Şubat'ta İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Pontecorvo, Baykar ve Leonardo arasındaki ortaklık ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğine ilişkin bir soruya Leonardo Başkanı Pontecorvo, şirketlerinin üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'nin bu konuya dair hızlı hareket ettiğini belirterek, "Kendisi adeta Formula 1 aracı gibi. Dolayısıyla evet, süreç hızlı ilerleyecek. Savunma sanayisinde artık zaman kaybına yer yok. Laf üretme dönemi sona erdi." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Baykar'ın İstanbul'daki üretim merkezini de ziyaret eden Pontecorvo, şunları kaydetti:

"Baykar son derece ciddi insanların yönettiği bir şirket. Eğer mükemmel düzeyde bir şirket olmasaydı, 12 yıl içinde bu sektörde lider konuma gelemezdi. Leonardo olarak Piaggio Aerospace (Baykar'ın satın aldığı) ile doğrudan bir ilişkimiz yok ancak Türklerle ortak olmayı hedeflediğimiz için ve eğer yürüttüğümüz müzakereler olumlu ilerlerse, böylesine prestijli bir İtalyan şirketine dikkatlice göz kulak olacağımız kesin."

Pontecorvo, ayrıca Cenova merkezli "Il Secolo XIX" gazetesine verdiği demeçte de "Türklerin satın aldığı Piaggio ile muhtemel işbirliğine yönelik yakında çok güzel haberler alacağız. Baykar dünya birincisi ve biz işbirliği yapmaya çalışmak için görüşüyoruz. Eğer başarılı olursa, o bölgeye geri dönüşü muhteşem olacak." ifadelerini kullandı.

Pontecorvo, Leonardo olarak Baykar ile İHA'lar konusunda işbirliği yapma niyetleri olduğunu vurguladı.

'GÜÇLÜ BİR TAMAMLAYICILIK VAR'

Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, ocak ayında Anadolu Ajansı'na Roma'da verdiği özel röportajda, "Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı 27 Aralık 2024'te İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermişti.

FINANCIAL TIMES İDDİASI

Bu hafta konu Financial Times'ın da gündemindeydi. Financial Times’ın iddiasına göre iki savunma devi Avrupa’daki insansız sistemler üretim kapasitesini artırabilecek bir ortaklık için mutabakata varmaya hazırlanıyor. Olası bir iş birliğinin yüksek teknolojiye sahip ve altıncı nesil platformlarla uyumlu bir İHA geliştirilmesine olanak tanıyabileceği yorumu yapılır. 
 

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