Sabancı Topluluğu, “yeni ekonomi” odaklı uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında, Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu, “Sabancı Ventures” aracılığıyla iki yeni yatırımı daha tamamladı.

Sabancı Topluluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Sabancı Ventures, yerli bulut sistem entegratörü olarak müşterilerine veri depolama ve bulut yönetimi gibi hibrit bulut çözümleri sunan Bulutistan ile yapay zekâ odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai’nin hissedarı oldu.

Bu yatırımlarla birlikte 2020 yılında kurulan Sabancı Ventures’ın portföyündeki toplam girişim sayısı 4’e yükseldi. Sunduğu ana çözümler arasında sanal sunucu, güvenlik duvarı, veritabanı ve teknik desteğin yer aldığı Bulutistan, Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilmişti. Şirket 2020 yılında ise teknoloji ve inovasyon kategorisinde IBM Beacon ödülünü aldı.

Zack.ai ise çağrı merkezlerinin yerini alabileceği düşüncesi ile geliştirdiği Natural Language Processing katmanı ve yüzde 90-95 seviyesinde anlama oranı ile sesli akıllı asistan ve bot ürünleri geliştiriyor. Girişimin bot ürünleri müşteri tutumunun olumlu, olumsuz veya tarafsız olup olmadığını belirlemek için bir metin parçasında ifade edilen görüşleri algoritmalarla sınıflandıran “duygu durumu analizi” özelliğine sahip.

Toplam 13 ülkede 7 farklı iş ortaklığıyla faaliyet gösteren ve çok uluslu şirketlerle uzun soluklu ortaklık tecrübesine sahip olan Sabancı’nın, yatırımcı olarak bu şirketlerde yer alması, girişimlerin uluslararası büyüme yolculuklarına da önemli katkı sunacak.

“Yeni ekonomi, büyüme stratejimizin en önemli unsuru olacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Kendini sürekli yenileyen, gelişen, güçlenen ve değişen dünya ekonomisine hızlı adapte olan bir Sabancı Topluluğu yaratma vizyonumuz kapsamında, stratejimizin önemli parçalarından biri de geleceğin şirketlerine yatırım yapmak. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu ekosistemini girişimlerin kullanımına açmamızın yanı sıra onların aynı zamanda global pazarlara açılabilmesi için Sabancı networkünü de kullanabilmeleri sağlıyoruz. Global ayak izi olan bir grup olmamız nedeniyle erişimimiz olan coğrafyalara etkileşimde olduğumuz girişimleri götürmek, globalleşme anlamında ekosisteme yaptığımız en önemli katkıların başında geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Yeni ekonomi” olarak adlandırdıkları enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerin Sabancı Topluluğu’nun gelecek dönemdeki büyüme yolculuğunun en önemli unsurları olacağını vurgulayan Eyigün, “Dijital teknolojiler dediğimizde siber güvenlik, dijital pazarlama, bulut teknolojisi, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti ve yazılım geliştirmenin ön plana çıkacağı bir yatırım dönemini Sabancı Topluluğu bünyesinde başlatmış durumdayız. Tüm bunlarla amacımız, inovasyonun ve dijital dünyanın gücünü arkamıza alarak süreçlerimizde verimlilik artışı ve maliyet avantajı sağlamak; ürünlerimizi yeni teknolojilerle harmanlayarak müşterilerimize katma değer yaratmak ve bununla birlikte yeni pazarlara erişim sağlamak. Sabancı Ventures girişimlere yaptığı yatırımlarla; SabancıDx şirketimiz ise yapacağı stratejik yatırımlarla tüm bu yapılanmanın lokomotifi olacak.” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​