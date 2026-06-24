Şüpheli araçlar kontrol noktasına gelmeden yakalanacak: ASELSAN'ın geliştirdiği yaka kamerası 7/24 görevde

Çelik, mobil güvenlik çözümlerinin sahadaki ekiplerin etkinliğini artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu mobil güvenlik çözümlerinden bir diğeri de sahadaki personellerimizin kullanımına uygun olarak geliştirilen KGYS ile entegre şekilde çalışabilen yaka kameralarımız. Olası bir kriz anında bu yaka kameralarından elde edilen görüntülerin merkezlerimize aktarılarak sahadaki organizasyonun ve çalışmaların daha doğru ve hızlı şekilde güncellenmesine ve koordine edilmesine imkan sağlamaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından ileri bir teknoloji ile geliştirilen KGYS ve plaka tanıma sisteminin altyapısı sayesinde ilimizde araç hareketliliklerinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespitinde trafik güvenliğinin desteklenmesinde önleyici polis faaliyetlerinin etkinleşmesinde ve adli olayların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğümüz önemli kabiliyetler kazanmıştır. Sadece sabit sistemlerden ziyade mobil güvenlik çözümleriyle de sahadaki ekiplerimizin etkinliği artırılmış, anlık sorgu ve gözlemleme ve görüntüleme etkinliği kazanılmıştır. Bu sayede daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bugün gelinen noktada Kocaeli, yerli ve milli teknoloji ile güvenlik altyapısı destekleyen ve güçlü teknik kapasitesi sayesinde de ülkemizin akıllı şehir güvenliği vizyonuna katkı sağlayan öncü illerden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.”