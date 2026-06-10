Teknoloji hisselerindeki düşüş Larry Ellison’ı da vurdu: Serveti son bir haftada 47 milyar dolar eridi

Oracle kurucu ortağı Larry Ellison, şirketin yaklaşan çeyrek dönem kazanç raporu öncesinde teknoloji hisselerinde yaşanan genel düşüş dalgasıyla birlikte bir haftadan kısa bir sürede 47 milyar dolardan fazla servet kaybetti.

Forbes’un "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi" verilerine göre, Ellison’ın serveti geçen hafta salı günü (2 Haziran) yaklaşık 296 milyar dolar seviyesindeyken, 249,7 milyar dolara kadar geriledi.

Oracle hisselerinin salı günü (9 Haziran) yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetmesiyle, şirketin son bir haftalık toplam hisse kaybı yaklaşık yüzde 17'ye ulaştı. Şirketin yaklaşık yüzde 41'lik hissesini elinde bulunduran Larry Ellison, bu düşüşten en çok etkilenen isim oldu; sadece salı günkü tek günlük kayıp bile ünlü iş insanının servetinden 10,4 milyar dolar götürdü.

Bu düşüşle birlikte Ellison, dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını kaybederek milyarderler sıralamasında beşinci sıraya geriledi. Güncel listede Ellison; Amazon kurucusu Jeff Bezos, Google kurucu ortakları Sergey Brin ve Larry Page ile dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın gerisinde kaldı.

Piyasalardaki bu baskı sadece Oracle ile sınırlı kalmadı; salı günkü işlemlerde Marvell, AMD, Micron, Apple ve Nvidia gibi dev teknoloji firmalarının hisselerinde de aşağı yönlü hareketler gözlendi.

Gözler bilançoda olacak

Oracle'ın bugün (10 Haziran) piyasa kapanışının ardından çeyrek dönem raporunu açıklaması bekleniyor. Analistler, şirketin hisse başına 1,96 dolar kâr ve 19,1 milyar dolar gelir bildireceğini öngörüyor. Bu rakamlar sırasıyla yıllık bazda yüzde 15 ve yüzde 20'lik bir büyümeye işaret ediyor.

Yatırımcıların asıl odaklanacağı nokta ise şirketin birikmiş sipariş miktarındaki durum olacak. Analistler, Mart ayında 553 milyar dolar olarak açıklanan birikmiş siparişlerin bu dönemde 661 milyar dolara yükselmesini bekliyor. Bu dudak uçuklatan miktar, birçok büyük şirketin piyasa değerinden fazla olduğu gibi bazı ülkelerin yıllık ekonomik üretimini (GSYİH) bile geride bırakıyor.

Yapay zeka iyimserliği ve sonrası



Larry Ellison’ın serveti, özellikle yapay zekâ altyapısına olan talebin patlaması ve Oracle'ın bulut bilişim hizmetlerinin yükselişe geçmesiyle son yıllarda rekor bir artış göstermişti. Geçtiğimiz yıl Ellison, Elon Musk'tan sonra dünyada 400 milyar dolar servet barajını aşmayı başaran ikinci kişi unvanını almıştı. Ancak yatırımcıların yapay zekâ hisselerine karşı daha temkinli ve temkinli bir duruş sergilemeye başlamasıyla birlikte Oracle hisseleri, Eylül 2025'teki zirve noktasından bu yana yaklaşık yüzde 41 oranında değer kaybetmiş durumda.