TRT, yeni nesil bilgi yarışma uygulamasını kullanıma sundu. “TRT Bil Bakalım” isimli uygulama ücretsiz ve reklamsız olup, Android ve iOS marketlerden indirilebiliyor.

Sekiz ana kategori olmak üzere, onlarca alt kategoride oynama imkânı veren yeni nesil bilgi yarışma uygulaması “TRT Bil Bakalım” kullanıma sunuldu.

“Coğrafya”, “Bilim”, “Tarih”, “Spor”, “Genel Kültür”, “Sinema TV” ve “Sanat” gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerin yer aldığı oyunda, üst üste doğru cevaplar veren oyuncuları sürpriz puanlar bekliyor.

“Tek başına” ya da “Karşılıklı” olmak üzere TRT Bil Bakalım’da iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor.

Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor.

“Karşılıklı” oyun modu ile kişi kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, dilerse on kişilik oyun oluşturabiliyor.