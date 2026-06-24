Yapay zekalı gözlüklerde yeni dönem: Canlı çeviri yapabilen Meta gözlüğü 299 dolara sahneye çıktı

Meta, Salı günü kendi bünyesinde tasarladığı yeni yapay zekalı gözlük serisini duyurdu. Bu hamle, yapay zeka yarışında yeni bir cephe haline gelen giyilebilir teknoloji alanına daha derin bir adım attıklarını gösteriyor. Tüketicilerin fark edeceği en büyük değişiklik ise daha ucuz bir fiyat etiketi olacak.

CNN'de yer alan habere göre; yeni Meta gözlükleri 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu da onları, başlangıç fiyatı 379 dolar olan en son Ray-Ban modellerinden ve geçen yıl piyasaya sürülen 800 dolarlık üst segment Ray-Ban Display gözlüklerinden daha ucuz hale getiriyor. Fiyatın düşmesi, gözlüklerin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilir; bu durum, devasa yapay zeka yatırımlarının popüler ürünlere dönüşeceğini kanıtlama baskısı altında olan Meta için kritik bir öneme sahip.

İnsanlara ulaşmak fiyatla da ilgili

Meta'nın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Andrew Bosworth Pazartesi günü düzenlenen bir basın etkinliğinde, piyasada gerçekten birçok farklı noktada var olabilmek istediklerini, insanlara ulaşmanın sadece tasarım ve stille ilgili değil, aynı zamanda fiyat noktasıyla da ilgili olduğunu belirtti. Yeni uygun fiyatlı seri, gözlük devi EssilorLuxottica ortaklığıyla üretilmeye devam etse de, önceki modellerin aksine üzerinde Ray-Ban veya Oakley markasını taşımayacak ve doğrudan Meta Glasses olarak adlandırılacak. Bu gözlükler, şirketin Süper Zeka Laboratuvarları'ndan çıkan ilk model olan ve Muse Spark tarafından desteklenen Meta AI ile piyasaya sürülen ilk yapay zeka gözlüğü olacak. Gözlükler fotoğraf ve video çekme, müzik dinleme, arama yapma ve canlı çeviri gibi özelliklere sahip.

Rekabet iyice kızışıyor

Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet iyice kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde Snapchat'in sahibi Snap, 2195 dolarlık yüksek bir fiyata artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıtmıştı. Apple'ın da 2027 yılında kendi akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. IDC verilerine göre, geçen yıl dünya çapında akıllı gözlük sevkiyatı 9,6 milyon üniteye ulaştı ve Meta bu pazarın yaklaşık yüzde 76,1'ini elinde tutarak sektörü domine ediyor. Uzmanlar akıllı gözlüklerin ortalama satış fiyatının 2026'daki 376 dolardan, 2030 yılına kadar 229 dolara düşmesini bekliyor.