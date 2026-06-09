Yapay zekanın yeni üssü kuruluyor: 16 milyar dolarlık veri merkezinin temeli atıldı

“The Barn” olarak adlandırılan 16 milyar dolarlık proje, 1 gigawatt'tan fazla kapasiteye sahip üç adet tek katlı veri merkezi binasından oluşacak. OpenAI ve Oracle’ın 250 dönümlük kampüsünde yapılan proje iş sözleşmesi kapsamında yaklaşık 700 sendikalı işçi görev alacak.

"Proje, eyalet tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor"

The Wall Street Journal’ın haberine göre veri merkezi geliştiricileri, son dönemde tesis inşaatları için rekor düzeyde yatırım yaparken, bazı projeler ise planlanan takvimlerin gerisinde kalıyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji arzına ilişkin kısıtlar, veri merkezi projelerinin inşa süreçlerini yavaşlatan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca yerel halkın ve toplulukların itirazları da bazı projelerin tamamen durdurulmasına yol açabiliyor.

Michigan'daki The Barn projesinin temel atma süreci ise bu olumsuz tabloya rağmen ilerliyor. Oracle'a göre proje, eyalet tarihindeki en büyük ekonomik yatırım olma özelliğini taşıyor.

Gerekli finansmanın güvence altına alındığını duyurdu

Projenin diğer ortakları arasında Related Digital ve Blackstone da yer alıyor. Yapılan basın açıklamasına göre, geçtiğimiz Nisan ayında Related Digital, 16 milyar dolarlık bu dev veri merkezi kampüsü projesi için gerekli finansmanın güvence altına alındığını duyurmuştu.

Yaklaşık 700 sendikalı işçi görev yapacak

Walbridge, projenin paydaşları tarafından "ülkede bir ilk" olarak tanımlanan ve imza yetkisine sahip 14 uzman işçi sendikasının tamamını kapsayan ve National Maintenance Agreement çerçevesinde proje iş sözleşmesi geliştirilmesine katkı sağladı. Yaklaşık 250 dönümlük bu dev şantiyede 700 civarında sendikalı uzman işçi görev yapacak.

Walbridge CEO'su Mike Haller yaptığı açıklamada, Walbridge olarak Michigan'da bir asırdan uzun süredir projeler geliştiriyoruz ve bu mirası Washtenaw County'de sürdürmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Haller ayrıca, "Yapay zekanın ve inovasyonun gelecek nesline güç verecek bu gelişmiş altyapıyı inşa eden ekibin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Oracle'ın açıklamasına göre Saline'deki kampüs, ayrıca OpenAI ile Kuzey Amerika İnşaat İşçileri Sendikaları Birliği (North America's Building Trades Unions) arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında inşa edilen ilk veri merkezi olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca, kampüsteki üç veri merkezi binasında da inşaat çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 550 bin fit karelik ilk tesis ise tamamlanma aşamasına yaklaşmış durumda.