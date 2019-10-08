Pierre Cardin’in kozmetik haklarını aldı

Ekim 8, 2019 0 Yorum 86 Okunma
Pierre Cardin’in kozmetik haklarını aldı

Tekstil sektöründe DoReMİ ve Miorre markalarının sahibi olan Çarşıbaşı Grubu, kozmetik sektörüne girdi.

Pierre Cardin markasının kozmetik ve kişisel bakım serisinin tüm dünyadaki üretim ve satış haklarını alan grup, 10 milyon Euro’luk fabrika yatırımı yaptı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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