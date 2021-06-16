Pandemi ile birlikte bireysel turizm dalları ilgi görmeye başladı. Kalabalıklar içinde risk almak istemeyen yerli turistler ailece tatil yapıp virüsten korunabilecekleri mavi turları tercih ediyorlar. Viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su Baran Yıldırım, normalde yat turizmi sektöründeki talebin yüzde 60-70’inin yurt dışından geldiğini bu yıl ise pandeminin etkisiyle yurtiçi talebin yurtdışı talepten daha fazla olduğunu söylüyor.

Yıldırım, uçuşların sınırlandırılması veya seyahat yasakları gibi nedenlerle yabancı turistlerin Türkiye’deki teknelere ulaşmakta zorluk yaşadığını belirtiyor. Kademeli normalleşme süreciyle yabancı turistlerin Türkiye’deki teknelere ulaşabilmeleriyle tekne tatiline olan ilginin artacağına dikkat çeken Yıldırım, artan yurt içi ilginin yurt dışı kaynaklı zayıflığı telafi ettiğini, bu yıl sektörün yüksek sezonda yüzde 100’e yakın bir kapasite kullanım oranına yaklaşacağını tahmin ettiklerini vurguluyor.

Viravira.Co Kurucu Ortağı & Ceo’su Baran Yıldırım, ile tekne kiralalama sektörünü ve talebi konuştuk.

41 ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu yıl yurt dışından tekne kiralamaya ilgi nasıl?

Tekne kiralama her ne kadar tatil severlerin öncelikli tatil tercihlerinden biri olarak öne çıkmış olsa da uçuşların sınırlandırılması veya seyahat yasakları gibi nedenlerle yabancı turistler Türkiye’deki teknelere ulaşmakta zorluk yaşadı. Kademeli normalleşme süreci ile beraber yabancı turistlerin Türkiye’deki teknelere ulaşabilmeleriyle tekne tatiline olan ilginin artacağını düşünüyoruz. Ancak sürece baktığımızda artan yurtiçi ilginin yurtdışı kaynaklı zayıflığı telafi ettiğini görüyoruz. Bu yıl sektörün yüksek sezonda yüzde 100’e yakın bir kapasite kullanım oranına yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Normalde yat turizmi sektöründeki talebin yüzde 60-70’i yurt dışından geliyordu. Bu yıl ise pandeminin etkisiyle yurtiçi talebin yurtdışı talepten daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

İç pazarda tekne kiralamaya ilgi nasıl ve nereler ilgi görüyor?

Pandemi nedeniyle tatilini 2021 yılına öteleyen misafirlerin etkisiyle yüzde 15-20’lik bir doluluk oranı ile yıla başladık. 2020 Kasım, Aralık ve 2021 yılının ilk 5 ayında gelen talepler ile birlikte doluluk oranı yüzde 60’ları aştı. Bayram haftasının doluluk oranı ise yüzde 90 seviyelerine yükseldi. Bu yıl geçen yıla göre ciddi bir büyüme yaşanmasını bekliyoruz.

Bu sezon sistemimizdeki verilere baktığımızda; en çok tercih edilen rotaların yüzde 30 ile Göcek, yüzde 18 ile Fethiye ve yüzde 16 ile Bozburun olduğunu görüyoruz. Bu bölgelere ek olarak Bodrum, Marmaris, Orhaniye, Kaş ve Datça da rağbet gören destinasyonlar arasında yerini alıyor. Özellikle Bozburun yurt içi pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Yunanistan çıkışının olmaması ve yurtdışı talebin azalması nedeniyle daha lüks teknelerin bulunduğu Bodrum’da ise bir miktar zayıflık var.

Hangi tekne tipleri tercih ediliyor?

viravira.co’daki kiralama verilerinden yola çıkarsak en çok tercih edilen tekne tipinin; yüzde 65 ile gulet olduğunu söyleyebiliriz. Guleti yüzde 20’yle yelkenli, yüzde 8’le katamaran ve yüzde 7’yle motoryat takip ediyor. Son dönemde katamaran tipi teknelere olan ilgide de ciddi bir artış var. Önümüzdeki yıllarda charter firmalarının filolarına daha fazla sayıda katamaran ekleyeceğini tahmin ediyoruz.

Tekne kiralama fiyatları nedir?

Yüksek sezonda 6-12 kişilik tekne fiyatlarından bahsedecek olursak; kişi başı haftalık 2.500 TL’den başlayan fiyatlarla bir yelkenli tekne kiralayabilirsiniz. Yelkenli tekneler genellikle diğer tekne tiplerine oranla daha uygun fiyatlı olduğundan sıkça tercih ediliyor. Gulet tipi teknelerde ise kişi başı haftalık 3.500 TL’den başlayan fiyatlarla harika bir mavi yolculuk tatili yapmak mümkün. Gulet tipi teknelerde kaptan, mürettebat ve yakıt fiyata dahilken yelkenli ve katamaran tipi teknelerde bunlar ekstra olarak sunuluyor. Örneğin kaptan ücreti günlük ortalama 130-150 Euro bandında fiyatlandırılıyor. Motoryatlarda kaptan ve mürettebat fiyata dahil, yakıt ise ekstra olarak fiyatlandırılıyor.

Bodrum (haftalık kiralama fiyatları):

Gulet: 33.000 TL’den başlıyor.

Yelkenli: 22.500 TL’den başlıyor.

Katamaran: 54.500 TL’den başlıyor.

Motoryat: 71.400 TL’den başlıyor.

Göcek (haftalık kiralama fiyatları):

Gulet: 33.000 TL’den başlıyor.

Yelkenli: 20.000 TL’den başlıyor.

Katamaran: 56.400 TL’den başlıyor.

Motoryat: 39.500 TL’den başlıyor.