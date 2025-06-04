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İzmir'de hangi plajlar mavi bayraklı? 64 plaj ve 6 marina... İşte o plajlar

Temiz denizi ve kıyılarıyla İzmir, Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak turizmde yükseliyor. Peki hangi plajlar mavi bayraklı? İşte o plajların listesi ve bilgileri

04 Haziran 2025 | 15:06
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 15:17
İzmir'de hangi plajlar mavi bayraklı? 64 plaj ve 6 marina... İşte o plajlar

İzmir, mavi bayraklı 64 plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kentte 2020 yılında 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 2025 yılında 64'e ulaştı.

Su kalitesi, çevre ve can güvenliği gibi kriterlere göre verilen mavi bayrak, turizmde tercih nedeni oluyor.

İşte mavi bayraklı plajların listesi:
 

  Aliağa

 

Merkez

Ağapark Plajı   

 

 

Merkez

Aliağa Polis Plajı   

 

  Çeşme

 

Alaçatı

Cocos The Club Otel   

 

 

Çeşme

Rooms Beach Club   

 

 

Çeşme

Çeşme Belediyesi Tekke Halk Plajı   

 

 

Çeşme

The Nowness   

 

 

Çeşme

Reges A Luxury Collection Resort & SPA Çeşme   

 

 

Çeşme

Radisson Blu Resort&Spa Hotel   

 

 

Çeşme

Boyalık Beach Hotel & SPA Thermal Resort, Çeşme   

 

 

Çeşme

Swissotel Çeşme Resort & Spa   

 

 

Çeşme

Ilıca Hotel   

 

 

Çeşme

Babaylon Otel   

 

 

Çeşme

Grand Ontur Hotel Çeşme   

 

 

Çeşme

Altınyunus Otel   

 

 

Dalyan

Çeşme Belediyesi Dalyan Kocakarı Halk Plajı   

 

 

Ilıca

Çeşme Belediyesi Ilıca Halk Plajı   

 

  Dikili

 

Bademli

Deçemko Otel   

 

 

Çandarlı

Çandarlı Kale Önü Halk Plajı   

 

 

Çandarlı

Çandarlı Doğu Halk Plajı   

 

 

Dikili

Dikili Plaj Sporları Halk Plajı   

 

 

Merkez

Dikili Belediye Plajı 2   

 

 

Merkez

Dikili Belediye Plajı   

 

  Foça

 

Merkez

Mark Warner Phokaia Hotel   

 

 

Merkez

Hanedan Beach Club   

 

  Güzelbahçe

 

Güzelbahçe

Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı   

 

  Karaburun

 

Merkez

Kuyucak Plajı   

 

 

Merkez

İncirlikoy Halk Plajı   

 

 

Merkez

Bodrum Plajı   

 

 

Mordoğan

Ardıç Plajı   

 

 

Mordoğan

Kocakum Plajı   

 

  Menderes

 

Gümüldür

Gümüldür Halk Plajı   

 

 

Gümüldür

Cactus Club Yalı Hotels & Resort   

 

 

Gümüldür

Cactus Hotels Club Cactus Paradise   

 

 

Gümüldür

Deniz Atı Tatil Köyü   

 

 

Menderes

Orta Mahalle Halk Plajı   

 

 

Özdere

Sunis Efes Royal Palace Resort Hotel   

 

 

Özdere

Club Marvy   

 

 

Özdere

Çukuraltı Halk Plajı   

 

 

Özdere

Paloma Pasha Resort   

 

 

Özdere

Aria Claros Beach & SPA Resort   

 

 

Özdere

Ege Üniversitesi Özdere Kampı   

 

  Seferihisar

 

 

Seferihisar Polis Moral Eğitim Kampı Plajı   

 

 

Akarca

Gemisuyu Mevkii Halk Plajı   

 

 

Akarca

Bahadır Mevkii Halk Plajı   

 

 

Akarca

İztur-Sertur Sitesi Önü   

 

 

Doğanbey

Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii   

 

 

Doğanbey

Doğanbey Havacılar Sitesi Önü   

 

 

Doğanbey

Ömür Beldesi   

 

 

Merkez

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı   

 

 

Merkez

Büyük Akkum Plajı   

 

 

Merkez

Akarca Halk Plajı   

 

 

Sığacık

Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA   

 

 

Ürkmez

Bengiler Mahallesi Halk Plajı   

 

  Selçuk

 

Pamucak

Korumar Ephesus Beach&SPA Resort Hotel   

 

 

Pamucak

Aqua Fantasy Aquapark Hotel Spa   

 

 

Pamucak

Richmond Ephesus Resort Otel   

 

 

Selçuk

Labranda Ephesus Princess   

 

  Urla

 

 

Gelin Kaya Halk Plajı   

 

 

Merkez

Kum Denizi Halk Plajı   

 

 

Urla

TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri   

 

 

Urla

Aren Beach Club   

 

 

Urla

Çamlıçay Halk Plajı   

 

 

Urla

Urla Belediyesi Altınköy Halk Plajı   

 

 

Urla

Urla Belediyesi Kalabak Halk Plajı   

 

 

Urla

Urla Belediyesi Zeytinalanı Mahallesi Plajı   

1 Uluslararası jüri var

Uluslararası jüri var

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, AA muhabirine, İzmir'de mavi bayraklı plaj sayısının her geçen yıl artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Örten, artışın sürdürülebilir olması için işletmecilerin ve vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye 577 mavi bayraklı plajıyla dünyada üçüncü sırada. Fark her yıl biraz daha kapanıyor. İkinci veya birinci olmamamız için hiçbir sebep yok. Potansiyelimiz de mevcut. İşletmecilerin, belediyelerin ve halkın talebi doğrultusunda sayı artıyor." diye konuştu.

TÜRÇEV'in 1993 yılından bu yana yürüttüğü mavi bayrak programının yüzme su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi 4 ana başlıkta kriterleri kapsadığını anlatan Örten, bu kriterleri yerine getiren plaj, marina ve teknelere verilen bayrağın uluslararası bir çevre ödülü niteliği taşıdığını ifade etti.

Örten, eğitim çalışmalarının özellikle çocuklar ve gençler aracılığıyla uzun vadede etkili sonuçlar verdiğine inandıklarını belirterek, mavi bayraklı bir plajın yıl boyunca en az 5 çevre eğitimi etkinliği düzenlemesi gerektiğini, sadece fiziksel koşulların değil halkın bilinç düzeyinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.
 

Mavi Bayrak başvurularının Sağlık Bakanlığının yaptığı 4 yıllık deniz suyu analizlerinin "mükemmel" seviyede çıkmasıyla başlayabildiğini belirten Örten, sürecin hem ulusal hem de uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek tamamlandığını, bayrağın bir yıllığına verildiğini ve yıl içinde yapılan denetimlerle kriterlerin sürdürülebilirliğinin denetlendiğini anlattı.
 

4 "Tercihte belirleyici"

"Tercihte belirleyici"

Örten, mavi bayrağın özellikle çevre duyarlılığı yüksek turistlerin destinasyon tercihlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Mavi bayrak, uluslararası bir eko-etiket, prestijli bir çevre ödülü. Uluslararası rezervasyon sitelerinin de tercih ettiği 3 önemli prestijli çevre ödülünden biri mavi bayrak. Rezervasyonlarda tercihlerin yüzde 50'sini etkileyebilen bir potansiyeli var. Yurt içinde de vatandaşlarımız mavi bayraklı plajları herhangi bir tesisten daha fazla tercih ediyor." dedi.

İzmir'in mavi bayraklı plaj sayısını iki katına çıkarma potansiyeli bulunduğunu söyleyen Örten, şunları kaydetti:
 

"Ancak kuru kuruya sayıyı yükseltmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Yüzme suyu kriterlerinde aradığımız gibi mükemmel olmayacaksa, olmasını tercih etmeyiz. Bir şekilde bayrağı alabilse bile sezon içinde kaybedecektir. 

İstekle, programı sahiplenerek, mavi bayrağa kendini adayan tesislerimize, plajlarımıza canıgönülden bu ödülü vermeyi ve bayraklarını gururla dalgalandırmalarını görmeyi isteriz. İstekli kişilerin, başvuruların her geçen gün arttığını görüyoruz. Önümüzdeki ilk 5 yıl içinde bu sayının yine istikrarlı bir şekilde artacağını söyleyebiliriz."
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