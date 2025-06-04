Örten, eğitim çalışmalarının özellikle çocuklar ve gençler aracılığıyla uzun vadede etkili sonuçlar verdiğine inandıklarını belirterek, mavi bayraklı bir plajın yıl boyunca en az 5 çevre eğitimi etkinliği düzenlemesi gerektiğini, sadece fiziksel koşulların değil halkın bilinç düzeyinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.



Mavi Bayrak başvurularının Sağlık Bakanlığının yaptığı 4 yıllık deniz suyu analizlerinin "mükemmel" seviyede çıkmasıyla başlayabildiğini belirten Örten, sürecin hem ulusal hem de uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek tamamlandığını, bayrağın bir yıllığına verildiğini ve yıl içinde yapılan denetimlerle kriterlerin sürdürülebilirliğinin denetlendiğini anlattı.

