Pandemi sonrası toparlanan kruvaziyer turizmi parlak bir sezon yaşayacak. Akdeniz’de sular ısınmazsa Baltık’tan kaçan gemilerin Ege ve Akdeniz’e yönelmesi bekleniyor.

Türkiye, 2023’te tarihi zirveyi görebilir. Bu yıl Türkiye’ye toplam 900 kruvaziyer gemi ile 2 milyon yolcu bekleniyor. Türkiye, turizmde bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefine odaklandı.

Ana pazarlarımız olan Rusya ve Ukrayna’nın savaşa girmesi moralleri bozsa da pandemi sonrası Avrupalıların tatil iştahı turizmcilere umut oldu.

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle düşüşe geçen ve pandemide sıfırlanan kruvaziyer turizm de bu yıl atağa geçti. Cruise gemileri için Türkiye limanları önemli bir rota olmasına karşın ülkemiz dünya kruvaziyer pastasından küçük bir pay alıyor.

İspanya, İtalya, Fransa pastadan en büyük payı alan ilk üç ülke konumunda. Örneğin Barselona limanına aynı anda sekiz gemi yanaşırken 40 bin turist iniyor. Bu özelliğiyle Barselona, Akdeniz Çanağı’nda en çok gelir elde eden kent konumunda.

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