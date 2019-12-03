40 Yaş Altı 40 Güçlü CEO Ödül Töreni
Türkiye’nin genç liderleri düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 40 Yaş Altı 40 CEO ödül töreni iki önemli oturuma da ev sahipliği yaptı. Genç liderler gerçekleşen iki oturumda gelecek vizyonlarını ve deneyimlerini paylaştı.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ödül töreniyle bir araya geldi.
Akçansa, Alapala, Altınateş Group, Atasay ve Güral Porselen’in destek sponsor olduğu ödül töreni, iki önemli oturuma da ev sahipliği yaptı. 40 Yaş Altı 40 CEO araştırmamızda yer alan ve 52 milyar TL’lik ciro ile 69 bin kişiyi yöneten genç yöneticiler gelecek vizyonlarını paylaştı.
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