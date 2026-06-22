Dünyaya örnek olan hareket Taksim'de: Sıfır Atık Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Haziranın başından beri açık olan serginin tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dünyanın en büyük problemi olan gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Sanayiden tarıma gıda israfı sergimize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanımız açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. 800 milyondan fazla insanın ne yazık ki elektriğe erişimi yok. Günde 1 milyardan fazla öğün çöpe gidiyor. Bugün itibarıyla tutulan balıkların yüzde 35'i doğrudan çöpe gidiyor. Biz dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz."