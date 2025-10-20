Sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı. Bundan 1 ay önce Karakurt köyü tamamen sular altındaydı" dedi.