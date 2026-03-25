25 Mart 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik 25 Mart 2026 itibarıyla yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Güncel verileri yakından takip edenler, "Gram altın ne kadar?", "çeyrek ve yarım altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.498,5 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.162 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.903 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.965,57 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.594 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.560,2 dolar

