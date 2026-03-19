BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.03.2026)

Endeks Güç Kaybediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.98 milyar TL ile Tüpraş hissesinde olurken, bu şirketi 46.72 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.65 azalışla 13,115 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 297 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 139.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 46.25 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.27 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 13,019 ve 12,922 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 13,255 ve 13,395 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.85 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 78.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 70.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 75.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 70.00-65.50

Satım aralığı: 81.00-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.125 puan azaldı.



Alarko Holding



Güç kaybediyor

94.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 84.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 90 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.50-84.50

Satım aralığı: 97.50-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Aselsan



Desteğinin üzerinde tutunmalı

325.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 372.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 348.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 325.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 325.00-310.00

Satım aralığı: 355.00-365.00

Endeks Ağırlığı (%): 10.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.150 puan arttı.



Bim Mağazalar



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 721 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 650.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 675 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 650.00-640.00

Satım aralığı: 685.00-685.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.075 puan azaldı.



Batı Çimento



Atakta

6.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 6.87 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.60 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5.60-5.03

Satım aralığı: 7.75-7.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.066 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 71.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 71.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 70.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 71.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 70.00-70.00

Satım aralığı: 71.00-71.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Çimsa



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

50.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 47.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 47.50-45.25

Satım aralığı: 50.00-48.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Dirençte zorlandı

194.7-201.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 196 seviyesinin altında kapanışlarda 188.00 seviyesine gerileyebilir. 206.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 206.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 188.00-184.00

Satım aralığı: 206.00-219.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Güç kaybediyor

21.3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 20.34 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.80-18.10

Satım aralığı: 22.20-23.10

Endeks Ağırlığı (%): 1.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 29.42 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 27.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 28.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.25-26.00

Satım aralığı: 29.50-29.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Kontrolmatik Teknoloji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 8.64 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.70-8.40

Satım aralığı: 9.05-9.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Migros Ticaret



Dirençte zorlandı

588-619 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 592.5 seviyesinin altında kapanışlarda 565.00 seviyesine gerileyebilir. 620.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 620.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 565.00-550.00

Satım aralığı: 620.00-630.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Güç kaybediyor

128.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 118.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 121 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 118.00-107.00

Satım aralığı: 124.00-140.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.022 puan azaldı.



Şok Marketler Ticaret



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 53.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 61.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48.00-43.50

Satım aralığı: 61.00-61.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeleri



Düşüşte

55.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 49.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 49.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 54.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.25-37.75

Satım aralığı: 54.50-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 142 seviyesinin altındaki kapanışlarda 134.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 153.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 134.00-127.00

Satım aralığı: 153.00-154.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

113.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 112.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 119.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-104.00

Satım aralığı: 119.00-126.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.