MSB açıkladı: Türk askeri Bağdat'tan tahliye edildi

Orta Doğu’daki son gelişmelerin ardından NATO Irak Misyonu’nun çekilmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kapsamda Bağdat’ta görev yapan Türk askerlerinin tahliye edildiğini açıkladı.

"Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır."