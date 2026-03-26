TSK envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne’de vitrine çıktı

Edirne'yi kahraman silah arkadaşlarıyla Mehmet Şükrü Paşa'nın yokluklar içinde onurluca 155 gün savunduğunu anımsatan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"113 yıl öncesine o dondurucu ve o kapkaranlık kışa gittiğimiz zaman 155 gün boyunca dünyayla bağı koparılmış, dört bir yanı ateş çemberi içerisine alınmış, üzerinde binlerce merminin yağdığı ama yine de eğilmeyen bir şehirden bahsediyoruz. Dışarıda amansız bir düşman, içeride ise ondan acımasız olan açlık, hastalık ve kimsesizlik. Öyle çaresizlik ki bu ekmek bitmiş, ilaç bitmiş, mühimmat tükenme noktasına gelmiş.

İşte tam o noktada tarihin akışına göğüs geren imkansızlığı lügatinden silen bir isim Mehmet Şükrü Paşa ve kahraman silah arkadaşları ve kahraman bir şehir."