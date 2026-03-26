ABD-İsrail-İran savaşında 27. gün: Ateşkes restleşmesi altında patlamalar sürüyor

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaş 27. gününe girerken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere ve anlaşma arayışında olduğunu savunurken, İran basını ise ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait çok sayıda İHA, füze ve savaş uçağını hedef aldığını öne sürdü.
14:15 Almanya'da elektrik fiyatları "ABD/İsrail-İran Savaşı" ile yükseldi
ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, Almanya'da elektrik fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Karşılaştırma portalı Verivox'un yayımladığı güncel analize göre, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 arttı. Analiz sonuçları, elektrik fiyatlarındaki artışın, federal hükümetin milyarlarca avroluk sübvansiyon desteğiyle sağlanan düşüş grafiğini tersine çevirdiğini de ortaya koydu.
Güncel fiyat seviyeleri, sübvansiyon öncesi dönem olan Ekim 2025 rakamlarıyla eş değer düzeye ulaştı. Şubat ayında yıllık 4 bin kilovatsaat tüketime sahip üç kişilik bir hanenin 12 ay fiyat garantili en uygun tarifede ödediği ortalama birim bedel 24,2 sent (avro) iken, bugün bu rakam 28 sente yükseldi. Bu da tüketici maliyetlerinde yüzde 15,7 net artışa işaret etti.
Verivox'un analizine göre, fiyat artışlarının temelinde, mart ayı başından itibaren yükselen doğal gaz fiyatları yatıyor. Almanya'da geçen yıl üretilen elektriğin yalnızca yüzde 17'si doğal gazdan elde edilirken, Avrupa elektrik borsasındaki "Merit Order" (Liyakat Sırası) sistemi nedeniyle gaz santralleri fiyat oluşumunda belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bu durum, nisan vadeli elektrik kontratlarının yüzde 20'den fazla değer kazanmasına neden oldu.
"Mevcut müşteriler için de zam kapıda”
Verivox Enerji Uzmanı Thorsten Storck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat artışları, kısa vadeli hesaplamalarla oluşturulan yeni müşteri tekliflerine anında yansıyor. Mevcut sözleşmesi devam eden aboneler henüz bu dalgadan etkilenmese de küresel enerji fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi halinde tüm tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullandı.
Storck, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sürmesinin çok daha yüksek fiyat senaryolarını gündeme getirebileceğini belirterek, "Birçok sağlayıcı 12 ay öncesine kadar sözleşme imkanı sunuyor. Mevcut fiyatlar halen görece düşükken uygun bir tarifeye geçmek, tüketicileri gelecekteki zamlardan koruyacaktır." tavsiyesinde bulundu.
14:05 Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" hazırlığında olduğu iddia edildi.
ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor.
İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un, İran'a yönelik "son vuruş" hazırlığında olduğunu belirtti.
Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.
Haberde, bazı ABD'li yetkililerin "çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin", görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, arabuluculuk çabalarını sürdürüyor
Müzakere çabalarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın, taraflar arasında görüşme organize etme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
Kaynak, İran'ın, ABD'nin ilk etaptaki taleplerini reddettiğini ancak müzakerelerden tamamen çekilmediğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü söylemiş, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse Başkan Trump, onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." ifadesini kullanmıştı.
13:48 Trump, ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını yineledi
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında hiçbir şey yapmadıklarını savunarak, NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını yineledi.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunan Trump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.
Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.
13:23 ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) de bulunduğu alanlarda Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, ABD’nin Irak’taki diplomatik misyonunun açık kalmaya devam ettiği, ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat’taki büyükelçilik ya da Erbil’deki başkonsolosluğa gitmemeleri gerektiği ifade edildi. Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehdidinin sürdüğü de vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığının Irak için en yüksek seviye olan, “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısının geçerli olduğu hatırlatılan açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, İran ve ona bağlı silahlı grupların Irak’ta ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğu, bu grupların diplomatik tesisler, enerji altyapıları, şirketler ve yabancıların bulunduğu oteller ile ticari havalimanlarını hedef aldığı kaydedildi. Söz konusu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği de belirtildi.
Öte yandan, Irak’taki sınır geçişlerine ilişkin Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile bağlantılı kapılarda sınırlı güncellemeler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.
ABD daha önce de İran’a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle, Irak’taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.
12:02 Güney Kore'de ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerine karşı ek bütçe tasarısı sunulacak
Güney Kore’de ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkilerine karşı haftaya ek bütçe tasarısı sunulmasının planlandığı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Planlama ve Bütçe Bakanı Park Hong-keun, hükümet yetkilileri ve iktidardaki Demokrat Parti (DP) milletvekillerinin Ulusal Meclisteki toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Park, DP ve hükümetin gelecek hafta ek bütçe tasarısı sunulması konusunda anlaştıklarını belirterek, yüksek petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek ve yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adım atacaklarını duyurdu.
DP’nin Ulusal Meclisteki Grup Başkanı Han Byung-do da partisi ve hükümetin bütçe tasarısının incelenmesini hızlandıracağını ve sürecin gecikmesi için bir neden olmadığını dile getirdi.
Öte yandan, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin (PPP) ek bütçenin incelenmesini nisan ayına ertelemeyi talep ettiği ancak tasarının salı günü Ulusal Meclise sunulmasının beklendiği bildirildi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 12 Mart’ta, Orta Doğu'da artan istikrarsızlığın tüketiciler ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dair endişesini dile getirerek, ek bütçenin "kaçınılmaz" olduğunu ve ek bütçe taslağının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması talimatını verdiğini söylemişti.
11:49 İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldüğünü iddia etti
İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken, İranlı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
İsrail basını, Tengsiri'nin, Bandar Abbas'a yönelik hava saldırısında öldüğünü öne sürdü.
İranlı yetkililer ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
11:39 BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe'ye göre, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda "kesin sonuç" gerekiyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "İran'ın tüm tehditlerini ele alan kesin bir sonuca ihtiyaç olduğunu" savundu.
Büyükelçi Uteybe, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı yazıda, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Uteybe, BAE'nin bu çatışmaların ön cephesine yer aldığına, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerini en çok kendi ülkesine yaptığına dikkati çekti.
Bunun "kendilerinin istemediği bir savaş" olduğunu ifade eden Uteybe, BAE'li yetkililerin 28 Şubat'taki ilk saldırılardan saatler öncesine kadar Tahran ve Washington arasında diplomatik çabalar yürüttüğünü anlattı.
Yusuf el-Uteybe, "savaşın çıkması halinde BAE topraklarının ve hava sahasının İran'a saldırılarda kullanılmayacağı" konusunda Tahran'a güvence verdiklerini aktardı.
"Basit bir ateşkes yeterli değil"
Öte yandan, son üç haftayı geçen süreçte savaşın, "İran'ın küresel güvenliğe ve ekonomik istikrara tehdit oluşturduğunu" doğruladığını savunan Uteybe, şunları kaydetti:
"İran'ın ABD'yi, BAE'yi ve küresel ekonomiyi rehin almasına izin veremeyiz. Basit bir ateşkes yeterli değil. İran'ın nükleer kapasitesi, füzeleri, insansız hava araçları, terör vekilleri ve uluslararası deniz yollarının ablukaya alınması gibi tehditlerinin tamamını ele alan kesin bir sonuca ihtiyacımız var."
BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe, savaş sırasında gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'nın açılması ve dünyaya enerji arzının yeniden sağlanması için koordineli çabaya ihtiyaç duyulduğunu ve BAE'nin buna katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
İran'ı "normal bir komşu" olarak görmek istediklerini kaydeden Uteybe, "İçine kapanık hatta dostane olmayan bir ülke olabilir fakat komşularına saldıramaz, uluslararası suları ablukaya alamaz veya aşırıcılığı ihraç edemez." ifadelerini kullandı.
11:18 Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 gemi mahsur durumda
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasından bu yana, başta Basra Körfezi olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 ticari gemi mahsur kaldı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ortak saldırılar ve İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı bu ülkelerle bağlantılı ticari gemilere fiilen kapatmasının ardından, Boğaz'da trafik durma noktasına geldi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçmek üzere bölgede bulunan ancak söz konusu ülkeler arasındaki gerilim nedeniyle geçiş yapamayan gemiler, özellikle Basra Körfezi başta olmak üzere Boğaz'ın çevresinde mahsur kaldı. Gemilerin çoğu açıkta demirledi.
İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari ise dün, Hürmüz Boğazı'nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı. Zülfikari, "Bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz." ifadelerini kullandı.
AA muhabirinin anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten edindiği verilerden derlediği bilgilere göre, 20-22 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde hareket edemeyen yaklaşık 1900 gemi bulunuyor.
Bunun 324'ünü dökme yük gemileri, 315'ini petrol/kimyasal ürün, 267'sini petrol ürünleri ve 211'ini ham petrol tankerleri oluşturuyor. Veri analitik şirketi Vortexa'nın verilerine göre, bölgede mahsur kalan tankerlerde yaklaşık 190 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü bulunuyor.
Bölgede 177 genel kargo gemisi, 174 konteyner gemisi, 98 LPG gemisi, 42 asfalt/bitüm gemisi, 37 ağır yük taşıyıcı gemisi, 34 LPG/kimyasal tankeri bulunurken, kalan kısmını Ro-Ro yük gemileri, yakıt ikmal tankerleri ve ağır kaldırma gemileri gibi diğer türler oluşturuyor.
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya merkezli Hapag-Lloyd'un paylaştığı açıklamada, devam eden gerilim nedeniyle şirketin 6 gemisinin Basra Körfezi'nde hareket edemediği bilgisi paylaşıldı.
Navlun fiyatları artıyor, alternatif kaynaklar yetersiz
Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) Deniz Taşımacılığı Analiz Müdürü Filipe Gouveia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesinin denizcilik piyasaları ve navlun fiyatları üzerindeki etkisinin farklı etkenlere göre değişeceğini söyledi.
Bu kapsamda yakıt fiyatlarının nasıl gelişeceği, Boğaz'ın fiilen kapanmasının süresi ve İran'ın bölgeden geçmesine izin verdiği gemi sayısının belirleyici olabileceğini dile getiren Gouveia, bölgedeki gerilimin navlun fiyatlarına yansıdığını kaydetti.
Gouveia, bu artışın özellikle ham petrol ve petrol ürün tankerlerini kapsayan tanker piyasasında belirgin olduğuna işaret ederek, "27 Şubat-20 Mart'ta Baltık Kirli Tanker Endeksi yüzde 49, Baltık Temiz Tanker Endeksi yüzde 78 yükseldi. Konteyner piyasasında da navlun fiyatları arttı. Bu durum, yakıt maliyetlerindeki sıçramadan kaynaklanırken, hat operatörlerinin acil yakıt ek ücretleri açıklaması da fiyatları artırmada etkili oldu." ifadelerini kullandı.
Normal koşullarda küresel deniz petrol ihracatının yüzde 30'u, kuru yük taşımacılığının yüzde 4'ü ve konteyner hacminin yüzde 3'ünün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini anımsatan Gouveia, Basra Körfezi ihracatının yalnızca bir kısmının alternatif kaynaklarla ikame edilebileceğini ve alternatif kara yollarının bölgenin normal kargo hacmini karşılayacak yeterli kapasiteye sahip olmadığını kaydetti.
Gouveia, bölgede mahsur halde olan gemilere ilişkin, "Dünyadaki tanker filosunun yaklaşık yüzde 5,5 ile konteyner ve kuru yük filolarının yüzde 1,5'inin Basra Körfezi içinde olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.
11:05 İsrail gazetesi: Tel Aviv yönetimi Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimalinden endişeli
İsrailli yetkililerin, ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Başkan Donald Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiği bildirildi.
İsrailli bir yetkili, The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, Tahran ve Washington'ın tutumları bir anlaşma olasılığını 'zayıf' ile 'yok denecek kadar az' arasında bir yere koyuyor. Yine de Trump bizi şaşırtabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Habere göre, İsrail'in elinde, Trump'ın bir ateşkes ilan etmeyi planladığına dair bir emare bulunmuyor. Fakat İsrailli yetkililer, yine de Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor.
Haberde, ABD yönetiminin, 28-29 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalıştığı da öne sürüldü.
İran medyası: 15 maddelik plan "kabul edilemez"
İran medyası ise Trump tarafından Tahran'a sunulan 15 maddelik planı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Öte yandan ABD yönetimi, bir yandan müzakerelerin sürdüğüne dair açıklamalar yaparken, diğer yandan binlerce deniz piyadesi ve paraşütçüyü, amfibi çıkarma gemileriyle Orta Doğu'ya sevk ediyor.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, yaptığı açıklamada, "(ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) CENTCOM Komutanı (Amiral Brad Cooper), hedeflere ulaşmak için maksimum operasyonel esnekliği sağlamak amacıyla deniz piyadeleri ve paraşütçülerin sunduğu yetenekleri talep etti." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile görüşmelerin devam ettiğini öne sürerek, "Haberlerde bazı gerçek payları var ancak okuduğum bazı hikayeler tamamen doğru değil." demişti. Sözcü, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.
10:43 İran'dan yapılan 2 misillemenin ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde sirenler çaldı
İran'dan ardı ardına gerçekleştirilen iki misillemenin yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde tekrar sirenler çaldı.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın ilk füze saldırısının İsrail'in orta kesimlerini, hemen ardından yapılan ikinci misillemenin ise kuzeyi hedef aldığı bildirildi.
İsrail'in orta kesimlerinde bazı bölgelerde sirenlerin devreye girmesinden dakikalar sonra kuzeydeki Hafya kenti ve Celile bölgesi ve çevresinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Shaphela bölgesinde ise bir yapıya füze parçalarının isabet ettiğini duyurdu.
Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden sığınaklara girmeleri istendi.
10:13 ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Norveç Başbakanı Store ile İran'ı görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile İran'daki durumu görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Norveç Başbakanı Store, telefonda görüştü.
İran'daki durumun ele alındığı görüşmede, İran rejiminin oluşturduğu tehditlerle mücadele amacıyla uluslararası baskıyı sürdürme çabaları ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Norveç hükümetine, ABD'nin Oslo Büyükelçiliğinde meydana gelen patlamanın ardından verilen destek için de teşekkür etti.
09:46 WSJ: Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı hızla bitirmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakınındaki yetkililere ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söylediği iddia edildi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ismi paylaşılmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın yakınındaki yetkililere İran'a saldırıların son aşamalarında olduğunu söylediğini aktardı.
Kaynaklar, Trump'ın, İran'a saldırılar nedeniyle ülke içindeki yaklaşan ara seçimler, düzensiz göçmenler gibi konulardan dikkatinin dağıldığını düşündüğünü belirtti.
ABD Başkanı'nın İsrail ile İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemelerle gelişen süreçte daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyulması talimatı verdiğini ifade eden kaynaklar, Trump'ın savaşı "hızla, gelecek haftalarda bitirmeyi" istediğini yakınındaki yetkililere söylediğini ileri sürdü.
Öte yandan, kaynaklar, Trump'ın, ABD'nin İran'ın petrolünün bir kısmına erişim sağlamasını varılacak herhangi bir anlaşmanın parçası yapma fikrini danışmanlarına sunduğunu ancak bu konuda henüz bir plan olmadığını iddia etti.
Kaynaklar, Trump'ın saldırılar konusundaki kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.
09:25 CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.
"Operasyonun" 4. haftasında olduklarına işaret eden Cooper, askeri hedeflerini gerçekleştirme noktasında planın gerisinde kalmadan hatta ilerisinde olacak şekilde yol aldıklarını söyledi.
Cooper, ABD güçlerinin 10 binden fazla askeri hedefi vurduğunu belirterek, "Doğrusu, İran'a ait 10 bininci hedefi yalnızca birkaç saat önce vurduk." dedi.
İran savaş gemilerinin on yıllardır bölgesel sularda dolaşarak küresel deniz ticaretini tehdit ettiğini ileri süren Cooper, o günlerin geride kaldığını çünkü İran donanmasının en büyük gemilerinin yüzde 92'sini yok ettiklerini dile getirdi.
Bu gemilerin artık denize açılmadığını öne süren Cooper, "Benim operasyonel değerlendirmeme göre, artık bölgede dünya genelinde deniz gücü ve etkisini anlamlı şekilde sergileme yeteneğini yitirmiş durumdalar." diye konuştu.
Cooper, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90'ın üzerinde azaldığını, bunun da "İran'ın ABD güçleri ve bölgesel komşulara saldırı yeteneğinin önemli ölçüde azalması" anlamına geldiğini kaydetti.
09:10 İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesiminde 5 kişi yaralandı
İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İran misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çaldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan çok başlıklı füze nedeniyle Kfar Kasım beldesinde 5 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
The Times of Israel gazetesi de çok başlıklı füzenin parçalarının Kfar Kasım beldesinde bir binaya ve yola isabet ettiğini, bazı araçların da ciddi hasar aldığını aktardı.
Israel Hayom gazetesi ise Kfar Kasım'da 11 noktaya, önleme sonrası füze parçalarının ve şarapnelin düştüğünü paylaştı.
08:01 Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu açıklamaktan çekindiğini savundu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.
Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.
İranlıların müzakere ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.
Trump, "savaş" yerine "askeri operasyon" kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir." diye konuştu.
Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi.
Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi.
ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve en iyi askeri teçhizatı ürettiğini söyleyen Trump, ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini öne sürdü.
Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü." diye konuştu.
07:20 İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.
İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.
06:33 İran medyası: Şu ana kadar ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracı hedef alındı
ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Şu ana kadar MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi 131 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.
Seyir füzelerinden AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 füzenin vurulduğu belirtilirken, F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi 7 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı ileri sürüldü.
Yakıt ikmal uçaklarından KC-135 tipi 7 uçağın ve 1 helikopterin de hedef alınan askeri unsurlar arasında olduğu iddia edildi.
ABD ve İsrail tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
03:.09 Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 12 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.
Peş peşe yapılan açıklamalarda, tüm saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığına vurgu yapılarak, İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.
Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları engellemesi sonucu oluştuğu vurgulandı.
Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran kaynaklı saldırı nedeniyle el-Muharrak kentindeki bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, tesisin mahiyetine ilişkin bilgi verilmezken, yangının can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığı kaydedildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
01:55 Rusya, ABD ve İsrail'e İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısı yaptı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.
Bakanlıktan, ABD ile İsrail'in dün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığına İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğine dikkati çekilen açıklamada, buna rağmen Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınına tehlikeli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu pervasız ve sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız. Saldırganların, İran sivil halkı arasında çok sayıda can kaybına yol açan suç içerikli eylemlerini gizlemek ve haklı çıkarmak için bölgede büyük ölçekli nükleer felaket yaratmaya çalıştıkları izlenimi oluşuyor. Washington ve Batı Kudüs, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların geri dönüşü olmayan insani ve çevresel sonuçlara yol açacağını anlamalı."
Rus uzmanlar dahil santraldeki personelin hayatının tehlikede olduğu belirtilen açıklamada, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Açıklamada, ABD ile İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapılarak, "İran'a gerekçesiz, pervasızca ve sorumsuzca saldıranların, aklını başına almalarını, İran'ın nükleer enerji altyapısına yönelik saldırılar dahil sebepsiz saldırganlıklarına son vermelerini talep ediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bu konuda net tepki göstermelerini ve kararlı adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
01:00 Axios: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi.
ABD'de yayın yapan Axios haber portalının haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, iki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Kaynaklara göre, Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını ileri sürdü.
Netanyahu'nun iki liderin eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdiğini ileri süren kaynaklar, Trump'ın ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtti.
Ayrıca, kaynaklara göre, Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Mart'taki yaptığı çağrıda, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını vermişti.