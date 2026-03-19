Migros 2025 kâr payı teklifini açıkladı

Açıklamaya göre, 2025 yılı için net dağıtılabilir dönem kârı 925,8 milyon TL olarak hesaplandı.



Kanuni yedek akçeler ve diğer kaynakların da eklenmesiyle toplam kâr dağıtımı 1,475 milyar TL seviyesine ulaştı. Kasım 2025’te ödenen 650 milyon TL tutarındaki avans kâr payı düşüldükten sonra, kalan 825 milyon TL’nin yatırımcılara nakden ödenmesi planlanıyor.

Şirketin teklifine göre, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 4,5566457 TL, net ise 3,8731488 TL kâr payı dağıtılacak. Tam mükellef kurumlar için brüt ve net tutar aynı olurken, diğer yatırımcılar için %15 stopaj kesintisi uygulanacak. Kâr payı dağıtımının 13 Mayıs 2026 tarihinde başlaması Genel Kurul’un onayına sunulacak.