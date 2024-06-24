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ABD'li bankacılık devinden altın için yeni tahmin

ABD'li Bank of America (BofA), ticari olmayan altın talebi ve Fed'in faiz indirimi ile altının ons fiyatının 12-18 ayda 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etti.

24 Haziran 2024 | 17:50
ABD'li bankacılık devinden altın için yeni tahmin

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda 2 bin 326 doların üzerinde seyrederken ABD'li Bank of America’dan (BofA) altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin geldi. 

CNBC-e’de yer alan habere göre Bank of America analistleri, altın fiyatının önümüzdeki 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin altın fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış anlamına geliyor.

Altındaki artışın ticari olmayan talebin artmasına bağlı olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini ve fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini kaydetti.

Merkez bankası alımlarının da bir diğer faktör olduğuna işaret eden BofA analistleri, "Doların döviz portföylerindeki payını azaltmaya yönelik bir baskı muhtemelen daha fazla merkez bankası altın alımını tetikleyecektir. Bu değişim, altının uzun vadeli bir değer deposu, enflasyona karşı koruma ve etkili portföy çeşitlendiricisi olma statüsünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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