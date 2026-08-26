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  • Özel öğretim kurumlarında yabancı isim dönemi sona eriyor: MEB tarih verdi

Özel öğretim kurumlarında yabancı isim dönemi sona eriyor: MEB tarih verdi

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, özel öğretim kurumlarının isimlerine ilişkin yeni kurallar uygulanacak. Kurumların, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile eğitim programı, düzeyi ve faaliyet alanına uygun anlam taşıyan bir Türkçe ad kullanması gerekecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özel öğretim kurumlarında yabancı isim dönemi sona eriyor: MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce yabancı isimle ruhsat alan Türk özel öğretim kurumlarının adlarının mevzuata uygun şekilde değiştirilmesine hükmetti. Bu kapsamda yer alan kurumların mevcut yabancı isimlerini kullanmasına artık izin verilmeyecek.

Başvuruların 1 Ekim'e kadar tamamlanması gerekiyor

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak.

Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması, kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, 1 Ekim'e kadar yapılacak.

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