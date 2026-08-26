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Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi belli oldu: Ekonomistler ne öngörüyor?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme tahminleri belli oldu. Ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,80 artmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi belli oldu: Ekonomistler ne öngörüyor?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50 ve en yüksek seviye yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2026'nın 1. çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.

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