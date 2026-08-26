Bodrum’da denizin altından çıkanlar şaşırttı: 75 kilogram atık toplandı

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi Torba Mahallesi oldu.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin katıldığı çalışmada dalgıçlar, deniz dibinde cam, plastik ve metal başta olmak üzere çok sayıda atığı tek tek topladı.