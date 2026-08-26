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Bodrum’da denizin altından çıkanlar şaşırttı: 75 kilogram atık toplandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği sırasında, su altında biriken çeşitli atıklar dalgıçlar tarafından çıkarılarak kıyıya taşındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bodrum’da denizin altından çıkanlar şaşırttı: 75 kilogram atık toplandı

Bodrum’da "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliği Torba Mahallesi sahilinde devam etti. Ekipler, denizin dibinde biriken yaklaşık 75 kilogram atığı sudan çıkardı.

1 Çok sayıda atık tek tek toplandı

Çok sayıda atık tek tek toplandı

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi Torba Mahallesi oldu.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin katıldığı çalışmada dalgıçlar, deniz dibinde cam, plastik ve metal başta olmak üzere çok sayıda atığı tek tek topladı.

2 Atıklar sahilde sergiledi

Atıklar sahilde sergiledi

Denizden çıkarılan atıklar Torba sahilinde sergilenirken, ortaya çıkan görüntü denizlerin altındaki kirliliği gözler önüne serdi.

3 Geri dönüşüme kazandırılacak

Geri dönüşüme kazandırılacak

Toplanan atıklar daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

4 Farkındalık oluşturmak amaçlanıyor

Farkındalık oluşturmak amaçlanıyor

Çalışmaya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar da katılarak ekiplere destek verdi.

Deniz dibi temizliğiyle yalnızca denizden atıkların uzaklaştırılması değil, aynı zamanda denizlerin ve deniz canlılarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

5 İnsan kaynaklı kirlilik gözler önüne serildi

İnsan kaynaklı kirlilik gözler önüne serildi

Çalışma kapsamında deniz dibinden çıkarılan atıklar, insan kaynaklı kirliliğin su altındaki boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
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