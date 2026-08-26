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51 yıl önce başladığı mesleğiyle 6 çocuğunu okuttu: Hala ilk günkü gibi çalışıyor

Hakkari’de 51 yıl önce arıcılığa başlayan 67 yaşındaki Fahri Adıyaman, yıllardır sürdürdüğü mesleğiyle 6 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladı. Arıcılığı bugün 180 kovanla sürdüren Adıyaman, bölgenin zengin bitki örtüsü ve temiz doğasının kaliteli bal üretimine katkı sağladığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
51 yıl önce başladığı mesleğiyle 6 çocuğunu okuttu: Hala ilk günkü gibi çalışıyor

Hakkari'de 67 yaşındaki Fahri Adıyaman, 51 yıl önce başladığı arıcılığı sürdürmeye devam ediyor.

1 Kendi imkanlarıyla başladı, 6 çocuğunu okuttu

Kendi imkanlarıyla başladı, 6 çocuğunu okuttu

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünde yaşayan 67 yaşındaki Fahri Adıyaman, kendi imkanlarıyla başladığı arıcılıktan elde ettiği gelirle 6 çocuğunu okuttu.

2 180 arılı kovanla mesleğini sürdürüyor

180 arılı kovanla mesleğini sürdürüyor

Ömrünün büyük bölümünü arılarının bakımını yaparak geçiren Adıyaman, 180 arılı kovanla mesleğini sürdürüyor.

3 Karakovan yöntemiyle başladı

Karakovan yöntemiyle başladı

Adıyaman, arıcılığa karakovan yöntemiyle başladığını söyledi.

4 "Arıcılık çok zor bir iş"

"Arıcılık çok zor bir iş"

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak arılarıyla ilgilendiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"İlk olarak karakovan arıcılığı ile başladım. Arıcılığı çok seviyorum. Her gün sabah erken kalkıp arılarımla uğraşıyorum, geç saatlere kadar. Arıcılık çok zor bir iş. Arıların bakımı, temizliği, çıtası ve oğul döneminde yaptığım işlemler çok fazla. Bu sene geçen seneye göre verimi daha iyiydi. Eğer bana yardımcı olacak biri olsaydı işimi daha güzel yapardım. 6 çocuğumu arıcılık yaparak okuttum."

5 "Ağaçdibi köyü arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip"

"Ağaçdibi köyü arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip"

Ağaçdibi köyü ve çevresinin arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Adıyaman, bölgenin zengin bitki örtüsü ve temiz doğasının kaliteli bal üretimine imkan sunduğunu dile getirdi.

6 "Çiçeği de ağacı da meşhur"

"Çiçeği de ağacı da meşhur"

Adıyaman, "Bölgemiz dağlık ve ağaçlık. Çiçeği de ağacı da meşhurdur. Doğası çok temiz. Balı da bu doğaya göre çok güzel." dedi.
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