51 yıl önce başladığı mesleğiyle 6 çocuğunu okuttu: Hala ilk günkü gibi çalışıyor

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak arılarıyla ilgilendiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"İlk olarak karakovan arıcılığı ile başladım. Arıcılığı çok seviyorum. Her gün sabah erken kalkıp arılarımla uğraşıyorum, geç saatlere kadar. Arıcılık çok zor bir iş. Arıların bakımı, temizliği, çıtası ve oğul döneminde yaptığım işlemler çok fazla. Bu sene geçen seneye göre verimi daha iyiydi. Eğer bana yardımcı olacak biri olsaydı işimi daha güzel yapardım. 6 çocuğumu arıcılık yaparak okuttum."