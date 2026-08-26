Kritik veri belli oldu: ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,5 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride de ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

İlk çeyrekte yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, kısmen kamu harcamalarındaki düşüşle dengelenen tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ithalatta da artış yaşandı.

Tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon, ithalattaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenirken büyüme verisinde revizyon olmadı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 5,1'den yüzde 5,3'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 4,6 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldı. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 artış göstermişti.