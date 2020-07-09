Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan ve 401,2 lira tüm zamanların zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ve rekor kapanış fiyatı olan 399 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını da 2.659 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanların altın ile ilgili beklentileri ise şöyle:

ALTIN ALIMI İÇİN 370 LİRA UYARISI

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.

Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ONS ALTINDA 9 YILIN ZİRVESİ

ÜNLÜ & Co DAHA Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol ise, altının ons fiyatının 9 yılın zirvesini gördüğünü belirterek, 1.820 doların bir direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Akyol, “Koronavirüs vakalarındaki artışın yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltmesi ons altının Kasım 2011’den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine yükselmesini sağladı. Mevcut durumda ana hedef kapanış bazında zirve olan 1.882 dolar olarak gözüküyor. Ancak Kasım 2018’de başlayan ve bugüne kadar devam eden ana trendde 1.820 dolar bir direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik açıdan bu bölgede zorlanılması muhtemel. Buna karşın virüs endişesinin devam etmesi durumunda altının önemli bir baskı hissetmesini beklememek gerekir” dedi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, yılın başından bu yana, altın destekli borsa fonlarının (ETF’ler) 2009’daki rekorları aştığını belirterek, “Yatırımcılar, ekonomileri neredeyse tüm dünyada durma noktasına getiren koronavirüs pandemisinin etkisiyle güvenli liman altına döndü. Merkez bankalarının ve hükümetlerin büyük miktarlarda desteğiyle ve küresel düşük faiz ortamı da altını destekliyor. ABD eyaletlerinde rekor sayıda koronavirüs vaka sayısı ve ölümler artıyor ve bu durumun hali hazırdaki ekonomik toparlanmayı sekteye uğratmasından endişe ediliyor. Altın, yukarı kanalda işlem görüyor. Kanalın üst sınırı 1.817’dir. Kısa vadede bu dirençten bir düzeltme görebiliriz ancak ana eğilim 1.783 üzerinde yukarı doğrudur” diye konuştu.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTININ FİYATI NE KADAR?