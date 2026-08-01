BIST 100 hisselerinin teknik analizi

Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 72.94 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 56.93 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.57 azalışla 13,293 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 281 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 150.38 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 31.02 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.33 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -239.94 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13,447 ve 13,601 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,181 ve 13,070 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.91 seviyesinde bulunuyor.



Aksa Enerji



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 97 seviyesinin altındaki kapanışlar, 82.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 108.15 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 82.50-77.50

Satım aralığı: 103.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



Çan2 Termik



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 1.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 1.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.27 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.10-1.08

Satım aralığı: 1.27-1.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Efor Yatırım



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olan hissenin 21.36 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 17.00 seviyesinde bulunurken direnç 24.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.00-14.80

Satım aralığı: 24.20-24.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.065 puan arttı.



Enka İnşaat



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 85.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 89.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 80.00-77.50

Satım aralığı: 89.50-92.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.021 puan arttı.



Gülermak Ağır Sanayi



Düşüşte

166.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 147.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 147.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 161.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 132.00-124.00

Satım aralığı: 161.00-169.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



İş Bankası (C)



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 12.03 seviyesinin altındaki kapanışlar, 10.76 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 12.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.30-10.90

Satım aralığı: 13.40-13.90

Endeks Ağırlığı (%): 2.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



Kardemir (D)



Güç kaybediyor

43.34 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 39.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 40.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.00-37.75

Satım aralığı: 42.25-41.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



Oyak Çimento



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.50-20.50

Satım aralığı: 21.30-20.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olan hissenin 150 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 105.00 seviyesinde bulunurken direnç 186.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 105.00-77.50

Satım aralığı: 178.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.152 puan arttı.



Sasa Polyester



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.58 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.30-2.21

Satım aralığı: 2.58-2.56

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.051 puan azaldı.



Şişe Cam



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 41.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.00-38.00

Satım aralığı: 43.25-44.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Desteğinin üzerinde tutunmalı

252.38 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 278.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 267.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 252.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 265.00-262.50

Satım aralığı: 265.00-267.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Düşüşte

51.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 46.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 46.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 49.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-40.75

Satım aralığı: 49.75-48.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.096 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.143.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 123.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 123.00-116.00

Satım aralığı: 135.00-134.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



Tüpraş



Düşüşte

314.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 288 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 288 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 307.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 270.00-252.50

Satım aralığı: 307.50-320.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.090 puan azaldı.



Türkiye Sigorta



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.73 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.67 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.73-5.25

Satım aralığı: 6.35-6.38

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 28.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.75-27.75

Satım aralığı: 30.75-31.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.