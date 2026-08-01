Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz ile Erdem Holding iştiraki Ova Enerji A.Ş. arasında, 37,3 MWh bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikasında üretilecek olup, sistemlerin sözleşmenin imza tarihinden itibaren 6 ay içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

-Şirketimizin yerel ortağıyla kurduğu konsorsiyum ile Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi Tchadienne d'Électricité (TchadElec) arasında, Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütülen N'Djamena Elektrik Dağıtım Şebekesi Dijitalizasyon Projesi'ne ilişkin 9.764.908 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında; İleri Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS), SCADA ve Telekom sistemleri kurulacak, 63 adet yüksek ve orta gerilim (HV/MV) trafo merkezi ile kritik şebeke varlıkları merkezi izleme ve kontrol altyapısına entegre edilecektir. Bu yatırımla dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetimi sağlanacak; şebeke görünürlüğü, operasyonel verimlilik, arıza yönetimi, hizmet sürekliliği ve güvenilirliği artırılırken, gelecekteki akıllı şebeke uygulamalarına uygun dijital altyapı oluşturulacaktır. Söz konusu proje, Şirketimizin enerji altyapılarının dijital dönüşümü ve şebeke otomasyonu alanındaki uluslararası yetkinliğini güçlendirirken, Afrika'daki büyüme stratejimize ve kıtanın enerji altyapısının modernizasyonuna önemli katkı sağlayacaktır.