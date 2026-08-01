Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. (FRMPL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Yurt içi müşterilerimizden toplam 330.000.000 ,00 TL (Üçyüz otuz milyon TL) tutarında sipariş alınmıştır. Bu kapsamda teslimatlar üretim süreçleri tamamlandıkça önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirilecektir. 15 Ekim 2026 tarihine kadar teslimatların tamamlanması planlanmakta olup; mevsimsel koşullar ile üretim süreçleri göz önünde bulundurularak artı onbeş gün uzama söz konusu olabilir. Gerçekleştirilecek satışların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, son kullanıcısı kamu kurumu olan bir proje kapsamında, ilgili kurumun yazılım altyapısında kullanılmak üzere özel bir şirketten KDV Dahil 993.600 USD (46.947.302 TL) tutarında bilişim malzemesi tedarikine ilişkin sipariş almıştır. Söz konusu siparişin, şirketimizin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
3 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Erdem Holding iştiraki Ova Enerji A.Ş. arasında, 37,3 MWh bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikasında üretilecek olup, sistemlerin sözleşmenin imza tarihinden itibaren 6 ay içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
-Şirketimizin yerel ortağıyla kurduğu konsorsiyum ile Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi Tchadienne d'Électricité (TchadElec) arasında, Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütülen N'Djamena Elektrik Dağıtım Şebekesi Dijitalizasyon Projesi'ne ilişkin 9.764.908 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında; İleri Dağıtım Yönetim Sistemi (ADMS), SCADA ve Telekom sistemleri kurulacak, 63 adet yüksek ve orta gerilim (HV/MV) trafo merkezi ile kritik şebeke varlıkları merkezi izleme ve kontrol altyapısına entegre edilecektir. Bu yatırımla dağıtım şebekesinin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetimi sağlanacak; şebeke görünürlüğü, operasyonel verimlilik, arıza yönetimi, hizmet sürekliliği ve güvenilirliği artırılırken, gelecekteki akıllı şebeke uygulamalarına uygun dijital altyapı oluşturulacaktır. Söz konusu proje, Şirketimizin enerji altyapılarının dijital dönüşümü ve şebeke otomasyonu alanındaki uluslararası yetkinliğini güçlendirirken, Afrika'daki büyüme stratejimize ve kıtanın enerji altyapısının modernizasyonuna önemli katkı sağlayacaktır.
4 GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLDA)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından üretilen çeşitli ürünlerin satışına ilişkin, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile toplam 37.425.000 TL tutarında anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek teslimatların, belirlenen teslim programı doğrultusunda 2026 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek satışların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
5 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında "24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" sözleşmesi 117.583.168,80 TL bedelle imzalanmıştır.
6 ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SARAE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin grup şirketi Şa-Ra Teknoloji Tesis A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurtdışında yerleşik bir müşteri ile EUR 17.567.731,78 (yaklaşık TL 945.870.000) tutarında elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmenin 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme büyüklüğü, Şirket'in 2025 yılı hasılatının yaklaşık %13'ü seviyesindedir.
7 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (29.07.2026) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 651.700 (AltıYüzElliBirBinYediYüz) EUR'dur.
-Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (31.07.2026) 2 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV dahil 879.000 (SekizYüzYetmişDokuzBin) EUR 'dır.
8 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile ''36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 198.476.457,00 TL bedelle 29.07.2026 tarihinde imzalanmıştır.
9 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 29.07.2026 tarihinde yurt dışında mukim üç firma ile 2.300.000,00 USD tutarında (yaklaşık 109.003.210,00 TL, 29.07.2026 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) üç Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2026 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
10 TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. (TEHOL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Tera Robotik Sanayi ve Teknoloji A.Ş. ile Lumison Teknoloji ve Robotik Sanayi Ticaret A.Ş. ("Lumison") arasında münahsır "Alt Distribütörlük, Sistem Entegratörlüğü ve Stratejik İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Şirketimiz, Lumison'un ana üretici Yushu Technology Co., Ltd. (Unitree Robotics) ile akdettiği ulusal düzeyde Türkiye distribütörlük anlaşmasına dayanarak; Unitree markalı robotik ürünlerin (dört ayaklı ve insansı robotlar, robotik kollar, LIDAR ve motor sistemleri ile ilgili yazılım ve aksesuarlar) ülkemiz sınırları içerisinde satışı bakımından Lumison'a bağlı münhasır yetkili alt distribütör, sistem entegratörü ve stratejik proje ortağı sıfatıyla faaliyet gösterecektir.
11 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EUREN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Alfa Solar Sanayi ve Ticaret Aş arasında kdv hariç 21.309.590 Usd tutarında ( Tcmb satış kuru ile 1.010.343.066 TL) solar camı satış anlaşması imzalanmıştır. Sözleşme kapsamın da ki sevkiyatlar Ağustos ayı itibarıyla başlayacak olup 2027 Nisan ayında tamamlanacaktır.
12 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışında yapacağı köprü imalatı ve teslimi işine ilişkin olarak 5.143.587,00 Avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında üstlenilen işin teslimatının 2026 yılının son çeyreği ile 2027 yılının birinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.