Borsada işlem gören ambalaj şirketi konkordato başvurusu yaptı

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA), finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme şirkete üç aylık geçici mühlet verirken, Borsa İstanbul BARMA paylarını Yıldız Pazar’dan Yakın İzleme Pazarı’na aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin faaliyetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesi ve finansal yükümlülüklerinin uygun koşullarla yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Sektörümüzün ve Şirketimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların hem mamül hem maliyet kalemlerinde yarattığı dalgalanmanın üstüne finansman maliyetlerinde yaşanan artış Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızın enerji yatırımı bitmeden geçici olarak kapanmasına yol açmıştı. Kağıt Fabrikası yatırım sürecinde yaşanan bürokratik gecikmeler, yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon Euro seviyesine ulaşmasına ve ilave finansman yükü oluşmasına neden olmuştur. Bunun yanında kısa vadeye kayan banka kredilerinin oluşturduğu finansman baskısı ile önemli müşterilerimizden ticari alacakların tahsilinde yaşanan gecikmeler, Şirketimizin nakit akışında geçici bozulmalara yol açmış ve kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında dönemsel güçlükler oluşturmuştur.

Finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimiz ana ortaklarının pay satışı yoluyla şirkete faizsiz kaynak sağlaması için yürütülen çalışmalarda, piyasa koşulları ve yatırımcı talebinin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle pay devir bedellerinin tahsilatı planlanan takvim içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimizin sahip olduğu üretim kapasitesinin, mal varlığının ve faaliyet bütünlüğünün korunması; üretim ve ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi; alacaklılar arasında eşitlik ilkesine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ödeme planı oluşturulması; mevcut borçların makul vadelere yayılarak yeniden yapılandırılması ve Şirketimiz ile pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve alacaklıların menfaatlerinin korunması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında konkordato talebinde bulunulmuştur.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/07/2026 tarih ve 2026/810 Esas sayılı kararıyla, şirketimiz hakkında 30/07/2026 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine, gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ve YMM İbrahim Sadi ERK'in geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kağıt fabrikamızdaki geçici duruşa rağmen, İzmir, Gaziantep ve Karaman'da faaliyet gösteren ambalaj tesislerimiz üretimlerine devam etmekte olup, Şirketimizin ana faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu tesisler operasyonel olarak faaliyetlerini kârlı şekilde sürdürmekte ve Şirketimizin nakit yaratma kapasitesini desteklemeye devam etmektedir.

Geçici mühlet süresince de Şirketimizin olağan üretim ve ticari faaliyetlerinin, mahkeme kararları ve konkordato komiserlerinin gözetim ve yönlendirmeleri doğrultusunda devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte başta finansal kuruluşlar olmak üzere tüm alacaklılarla, Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması, vadelerin faaliyet döngüsü ve nakit yaratma kapasitesiyle uyumlu hale getirilmesi ve ödeme planının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla görüşmeler yürütülecektir. Bu dönemde ayrıca kağıt fabrikasının satışı için görüşmeler yürütülmesi planlanmaktadır.

Konkordato başvurusu, Şirketimizin faaliyetlerini durdurmaya yönelik olmayıp; mevcut üretim kapasitesinin korunması, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve pay sahipleri ile tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlayan hukuki bir yeniden yapılandırma sürecidir. Şirketimizin hedefi, yürütülen finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma çalışmalarını başarıyla tamamlayarak konkordato sürecinden mümkün olan en kısa sürede çıkmak ve faaliyetlerini güçlenmiş mali yapısıyla sürdürmektir.

Konkordato süreci, mahkemenin ve konkordato komiserlerinin karar, denetim ve yönlendirmeleri doğrultusunda şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülecek olup süreç içerisinde yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte ortaya çıkacak gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde süresi içerisinde kamuya açıklanacaktır.