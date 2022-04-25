Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 25 Nisan altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (25 Nisan)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 909 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,7 azalışla 909 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet altını da 6.104 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 1.916 dolardan işlem görüyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ile oynaklığın artabileceği bildirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50’şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 3’ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,83 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD’de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi’nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.