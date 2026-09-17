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YKS ek yerleştirme süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecinin başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YKS ek yerleştirme süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, Yükseköğretim programları ek yerleştirme süreci başladı. Tercihler, 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Tercihleriniz sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre de adaylar 2026-YKS ek yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek.

2026-YKS ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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