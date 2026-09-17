Nestlé Türkiye'ye yeni CEO

Nestlé bünyesinde 25 yılı aşkın uluslararası liderlik deneyimine sahip Bernie Stefan, 1 Ekim 2026 itibarıyla Nestlé Türkiye CEO'su olarak göreve başlayacak. Avrupa, Asya ve Okyanusya'da farklı marketlerde büyümeye, dönüşüme ve organizasyonun gelişmesine liderlik eden Stefan, yeni görevinde Nestlé Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve değer yaratma önceliklerini ileriye taşımaya odaklanacak. Stefan, şirketin Türkiye'deki güçlü mirası ve uzun vadeli yatırım anlayışı üzerine inşa edilen büyüme ve dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek.

2000 yılında Fransa’da kariyerine başlayan Bernie Stefan; birleşme ve satın almalar, strateji ve iş geliştirme, satış, operasyon ve yönetim alanlarında Almanya, Avustralya, Çin, İsviçre ile Asya, Okyanusya ve Afrika Bölgesi'nde üstlendiği görevlerle geniş bir uluslararası deneyim kazandı. 2017 yılında Bölgesel İş Başkanı olarak Güney Asya, Çin Ülke Grubu ve Okyanusya dahil olmak üzere birçok markete liderlik ederken, pazarlama, satış ve e-ticaret alanlarında bölgesel sorumluluklar üstlendi. Çin Ülke Grubu'nun kurulmasının ardından 2022 yılında Bölge Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2023 yılında Nestlé Sri Lanka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Stefan, şirketin dönüşüm sürecine liderlik ederek kârlı büyümenin yeniden ivme kazanmasına, organizasyonel yetkinliklerin geliştirilmesine, pazar liderliğinin güçlenmesine ve kurumsal itibarın daha da ileri taşınmasına katkı sağladı. Stratejik vizyonu, insan odaklı liderlik anlayışı ve yüksek performanslı ekipler oluşturma becerisiyle tanınan Stefan, 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayacağı yeni görevinde Türkiye'de 120 yılı aşkın köklü geçmişe sahip Nestlé Türkiye'nin büyüme ve dönüşüm önceliklerine liderlik edecek.

Leszek Wacirz Avrupa Bölgesi'nde Yeni Görevine Geçiyor

Nestlé Türkiye'de son dört buçuk yıldır CEO olarak görev yapan Leszek Wacirz ise 1 Ekim 2026 itibarıyla, Nestlé'nin İsviçre'nin Vevey kentinde bulunan global genel merkezinde, Avrupa Bölgesi'nin 2030 dönüşüm yol haritası kapsamındaki stratejik projelere liderlik etmek üzere yeni görevine başlayacak.

Görev süresi boyunca Leszek Wacirz, Nestlé Türkiye'nin iş performansının güçlenmesine, stratejik dönüşüm girişimlerinin hızlandırılmasına ve yüksek çalışan bağlılığına sahip bir organizasyon yapısının gelişimine önemli katkılar sağladı. 32 yılı aşkın Nestlé kariyeri boyunca farklı marketlerde üstlendiği liderlik görevlerinde sürdürülebilir iş sonuçları ve yüksek performanslı ekipler oluşturmaya odaklanan Wacirz, Türkiye'deki görev süresince şirketin dönüşüm ve büyüme yolculuğuna yön veren birçok girişime öncülük etti.

1 Ekim 2026 itibarıyla Bernie Stefan'ın Nestlé Türkiye CEO'luğu görevini devralmasıyla birlikte şirket, güçlü yerel kökleri, uzun vadeli büyüme vizyonu ve dönüşüm odağı doğrultusunda yeni bir döneme adım atacak.

