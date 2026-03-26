Altın fiyatlarında son durum 26 Mart 2026: Çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?

Altın fiyatları 26 Mart 2026 itibarıyla piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomik veriler ve döviz kurlarındaki hareketlilik fiyatlar üzerinde belirleyici olurken, özellikle gram altın ve çeyrek altındaki değişim dikkat çekiyor. Peki, 26 Mart 2026 sabah saatleri itibarıyla çeyrek ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.383,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.368 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.125 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.710,33 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.594 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.433,6 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ