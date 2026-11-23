LEGO Grubu, küresel üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları kapsamında Portekiz'in Estarreja kentinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birkaç yıla yayılan yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilecek tesis, 60 hektarlık arazi üzerinde inşa edilecek. Yaklaşık 120 futbol sahası büyüklüğündeki arazide kurulacak fabrikanın kapalı alanı 115 bin metrekare olacak.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında artan talebi karşılamayı amaçlayan tesisin inşaatına 2027'nin ilk yarısında başlanması, 2030 yılında ise üretime geçilmesi hedefleniyor.

1.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak

LEGO'nun dünya genelindeki sekizinci, Avrupa'daki dördüncü fabrikası olacak tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından 1.000'den fazla kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Şirketin teknolojik açıdan en gelişmiş ve otomasyon düzeyi en yüksek üretim tesisi olarak planlanan fabrikanın, gelecekteki kapasite artışlarına uygun bir altyapıyla inşa edileceği belirtildi.

LEGO Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Niels B. Christiansen, yeni yatırımın şirketin küresel üretim ağını genişleteceğini belirterek, daha fazla çocuğa, aileye ve LEGO tutkununa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Portekiz'in tercih edilmesinde hangi faktörler etkili oldu?

LEGO Grubu Operasyon Direktörü Carsten Rasmussen, Portekiz'in pazarlara yakınlığı, ulaşım bağlantıları, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve nitelikli iş gücü nedeniyle tercih edildiğini bildirdi.

Yeni fabrikada verimliliği ve operasyonel dayanıklılığı artırmak amacıyla ileri teknolojilerden yararlanılacağını belirten Rasmussen, birbirine entegre sistemlerle değişen talebe hızlı yanıt verebilen bir üretim yapısı oluşturulacağını kaydetti.

Tedarik zincirinin kısaltılması hedefleniyor

Yeni yatırımın, LEGO'nun üretimi tüketici pazarlarına yakın bölgelerde gerçekleştirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Şirket, bu yaklaşımla tedarik zincirini kısaltarak talepteki değişimlere daha hızlı yanıt vermeyi ve taşımacılıktan kaynaklanan çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

Portekiz'de kurulacak fabrikanın da LEGO'nun Avrupa'daki üretim faaliyetlerini güçlendirmesi ve bölgesel tedarik ağının dayanıklılığını artırması bekleniyor.

Enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor

Şirket, yeni fabrikanın çevresel etkilerini azaltmaya yönelik uygulamaları da yatırım planına dahil etti.

Bu kapsamda tesisin yıllık enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, yaklaşık yüzde 80'inin ise güneş panelleri ve bataryalı enerji depolama sistemleri gibi tesis bünyesindeki altyapıdan sağlanması amaçlanıyor.

Fabrikada ayrıca yağmur suyunun toplanması, arıtılması ve yeniden kullanılması ile yerel biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Küresel üretim ağını genişletiyor

LEGO Grubu, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda farklı ülkelerdeki üretim yatırımlarını sürdürüyor.

Nisan 2025'te Vietnam'daki yeni fabrikasını faaliyete geçiren şirket, ABD'de bir fabrika ve bölgesel dağıtım merkezini 2027 yılında açmayı planlıyor.

LEGO ayrıca Meksika'daki fabrikasını genişletmeye yönelik yeni planlarını duyururken Macaristan ve Çin'deki tesislerinde de kapasite artışına gitti.