Altın güne nasıl başladı? 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü gününde altın piyasaları yeniden gündemde. 30 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Peki, altın yeni güne nasıl başladı?
İşte 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları...
- Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar
