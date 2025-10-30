ARA
DOLAR
41,98
0,08%
DOLAR
EURO
48,85
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
5374,15
1,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
10903,99
0,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

30 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların odağında yer alırken, altının yeni güne hangi seviyelerden başladığı merak ediliyor.


Altın güne nasıl başladı? 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü gününde altın piyasaları yeniden gündemde. 30 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Peki, altın yeni güne nasıl başladı? 

İşte 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları...

  • Gram altın satış fiyatı: 5.313,88 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 9.255,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 18.498,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.849,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 3.939,04 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL