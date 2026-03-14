65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. 65 yaş aylığı alan vatandaşlar bu ödemeden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırıyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise bayram ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Kamuoyunda yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını araştırıyor.
Bayram ikramiyesi, düzenlemelere göre yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı ya da gelir alanlara ödeniyor.
65 yaş aylığı, sosyal yardım statüsünde değerlendirildiği için bayram ikramiyesi uygulamasına dahil edilmiyor.
2 Engelli aylığı, evde bakım desteği alan kişiler bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor mu?
65 yaş aylığı alanlarda olduğu gibi benzer durum engelli aylığı ve evde bakım desteği alanlar için de geçerli. Buna göre, engelli aylığı ve evde bakım desteği alan kişiler sosyal yardım kapsamında değerlendirildiği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor.
3 Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?
Bayram ikramiyesi ödemesinin kimlere yapıldığı da merak ediliyor Buna göre bayram ikramiyesi,
- Dul ve yetim aylığı alanlar
- Ölüm aylığı alan hak sahipleri
- Malullük aylığı alanlar
- Vazife malullüğü aylığı alanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Güvenlik korucuları
- Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
- Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılıyor.
4 Dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacağını kaydetmişti.
Bu açıklamanın ardından dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin maaş ve ikramiye ödemelerinin de bayramdan önce yapılması öngörülüyor.
5 Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak?
2026 yılı bayram ikramiyesi tutarı bir önceki seneyle aynı kalarak 4 bin TL oldu. Ancak dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemeleri, aylıktaki hisse oranlarına göre hesaplanıyor.
Buna göre, vefat eden sigortalının eşi, çocuk olmadığı durumlarda yüzde 75 oranında ikramiye alıyor.
Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş yüzde 50 oranla ikramiye alır.
Ölüm aylığı alan yetimler ise yüzde 25 oranı ile ikramiye alabiliyor.
Söz konusu durumda, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi 3 bin TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişi 2 bin TL ve yüzde 25 oranında yetim aylığı alan çocuk: ise bin TL bayram ikramiyesi almış olacak.
6 Sürekli iş göremezlik raporu alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Öte yandan, sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri, kişinin iş göremezlik derecesine göre belirleniyor. Örneğin iş göremezlik oranı yüzde 40 olan bir kişi yaklaşık 1.600 TL ödeme alabiliyor.