65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 yılı bayram ikramiyesi tutarı bir önceki seneyle aynı kalarak 4 bin TL oldu. Ancak dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemeleri, aylıktaki hisse oranlarına göre hesaplanıyor.

Buna göre, vefat eden sigortalının eşi, çocuk olmadığı durumlarda yüzde 75 oranında ikramiye alıyor.

Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş yüzde 50 oranla ikramiye alır.

Ölüm aylığı alan yetimler ise yüzde 25 oranı ile ikramiye alabiliyor.

Söz konusu durumda, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi 3 bin TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişi 2 bin TL ve yüzde 25 oranında yetim aylığı alan çocuk: ise bin TL bayram ikramiyesi almış olacak.



