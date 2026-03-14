Milyonlarca emekli merakla bekliyordu: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinde süreç başladı. SSK emeklilerinin ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemelerindeydi. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemeler SSK emeklilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Açıklanan takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahipleri ödemelerini farklı tarihlerde alacak. Takvim, emeklilerin maaş günlerine göre farklı günlerde yatırılacak. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler maaşlarını  ve bayram ikramiyelerini ne zaman alacak?

4(a) SSK emeklileri maaşlarını ve bayram ikramiyelerini ne zaman alacak?

SSK kapsamında aylık alan emekliler için belirlenen ödeme takvimi şöyle:

Maaş günü 17, 18, 19 ve 20 Mart olanlar: 14 Mart’ta ödeme alacak.

Maaş günü 21, 22 ve 23 Mart olanlar: 15 Mart’ta maaş ve ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

Maaş günü 24, 25 ve 26 Mart olanlar: 16 Mart’ta ödemelerini alacak.

4(b) Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak?

Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler 17 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme planı şu şekilde:

Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart’ta ödeme alacak.

Maaş günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart’ta hesaplarına yatırılacak.
 

4(c) Emekli Sandığı ödemeleri takvimi

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan hak sahiplerine bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde tek seferde ödenecek.
