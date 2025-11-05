Altın güne nasıl başladı? 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında yeniden hareketlilik izleniyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, küresel piyasaların seyrine bağlı olarak fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Peki altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Altın güne nasıl başladı?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ