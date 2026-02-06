ARA
  Altın güne nasıl başladı? 6 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 6 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki güncel görünüm yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 6 Şubat 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı

Altın güne nasıl başladı? 6 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarına ilişkin güncel tablo yatırımcıların odağında. Peki, 6 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın kaç liradan işlem görüyor?

Güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 737 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 195 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 122 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de enflasyon ve istihdama yönelik riskler ülkedeki ekonomi yönetiminin işini zorlaştırırken, güç kaybeden istihdam piyasasının ekonomik istikrara zarar verebileceği ve büyümeyi etkileyebileceğine yönelik endişeler yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili oluyor.

Kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor. Bugün toparlanma görülmesine karşın altın haftalık değer kaybına hazırlanıyor.

Öte yandan yaklaşan, Çin Yeni Yılında da altın ve gümüşe talebin artabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

