  Yeni dönem resmen başladı: 30 euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle bireysel alışverişlerde 30 euroya kadar geçerli olan gümrük muafiyeti uygulaması resmen sona erdi.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
Merve Özçelik

Son Güncellenme:
Bireysel alışverişlerde 30 euroya kadar olan gönderiler için uygulanan gümrük muafiyeti kaldırıldı. Düzenlemeyi içeren karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan ve belirlenen şartları karşılayan firmaların, eşya için yaygın basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapacakları başvurular kabul edilecek.

Tebliğin yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği de belirtildi.

Ne olmuştu?

7 Ocak 2026 tarihinde "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, 30 euroya kadar değeri bulunan eşyaların gümrük muafiyetiyle Türkiye’ye girişine izin veren düzenleme yürürlükten kaldırılmıştı.

Tedavi ve sağlık amacıyla, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine dayanılarak kullanılan ilaçlar ile takviye edici gıdaların, değeri 1.500 euroyu aşmamak kaydıyla posta ve hızlı kargo yoluyla muafiyet kapsamında ülkeye getirilmesine ve basitleştirilmiş gümrük işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmişti.

