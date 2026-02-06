ARA
Dampinge karşı önlem süresi dolacak ithal ürünler açıklandı

Bazı ithal ürünlere yönelik dampinge karşı uygulanan koruma önlemlerinde süre sınırı yaklaşıyor. ABD, Almanya, Vietnam ve Çin menşeli belirli ürünlerde geçerli önlemler temmuz ayında sona erecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Dampinge karşı önlem süresi dolacak ithal ürünler açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir ve çelikten eşya faslı altındaki Vietnam menşeli "paslanmaz çelikten olanlar" ve "diğerleri"ne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlükte kalma süresi 10 Temmuz'da bitiyor.

Verilen sürelerin sonuna geliniyor

Plastik ve mamulleri faslı altındaki ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür"le ilgili önlemlerin süresi 14 Temmuz'da sona erecek.

Çeşitli mamul eşya faslının alt kalemleri arasında yer alan Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler", "yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler" ve "plastik maddelerden olanlar"a ilişkin dampinge karşı tedbirlerin süresi ise 15 Temmuz'da bitecek.

