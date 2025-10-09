Altın güne nasıl başladı? 9 Ekim altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 1,5 artışla 5 bin 419 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 32 dolarda seyrediyor.

İsrail ile Hamas Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Analistler, ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltacağını söyledi.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 900 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceği belirtti.